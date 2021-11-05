В Bitfury подтвердили назначение Брайна Брукса на пост CEO

Ведущий поставщик технологических решений Bitfury Group подтвердил, что должность генерального директора компании занял экс-глава Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США и американского филиала биржи Binance Брайан Брукс.

Согласно заявлению, он приступил к работе с 29 октября 2021 года, поскольку фирма «готовится к новому раунду финансирования». Основатель Bitfury Валерий Вавилов станет председателем совета директоров и CVO.

Ранее Брукс занимал должность главного юриста в биткоин-бирже Coinbase. С лета 2020 года он возглавлял ОСС, а 14 января 2021 года ушел в отставку. После Брукс стал независимым членом совета директоров стартапа Spring Labs.

В мае специалист присоединился к Binance US. Стороны рассчитывали, что его опыт поможет придать легитимности деятельности биржи в США.

Однако в августе Брукс внезапно покинул компанию. Согласно СМИ, причиной стал его конфликт с основателем криптовалютной биржи Чанпэном Чжао.

Напомним, в марте 2021 года Cipher Mining Technologies Inc, созданная в США дочерняя структура Bitfury Top HoldCo BV, договорилась о слиянии с зарегистрированной на Nasdaq фирмой Good Works Acquisition Corp.

В октябре исполнительный директор Bitfury Group Вадим Крутов в комментарии ForkLog уточнил, что компания «будет рассматривать возможность IPO среди возможностей поддержки дальнейшего роста группы».



