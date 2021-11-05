Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Bitfury подтвердили назначение Брайна Брукса на пост CEO

В Bitfury подтвердили назначение Брайна Брукса на пост CEO


Ведущий поставщик технологических решений Bitfury Group подтвердил, что должность генерального директора компании занял экс-глава Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США и американского филиала биржи Binance Брайан Брукс.


Согласно заявлению, он приступил к работе с 29 октября 2021 года, поскольку фирма «готовится к новому раунду финансирования». Основатель Bitfury Валерий Вавилов станет председателем совета директоров и CVO.


Ранее Брукс занимал должность главного юриста в биткоин-бирже Coinbase. С лета 2020 года он возглавлял ОСС, а 14 января 2021 года ушел в отставку. После Брукс стал независимым членом совета директоров стартапа Spring Labs. 


В мае специалист присоединился к Binance US. Стороны рассчитывали, что его опыт поможет придать легитимности деятельности биржи в США.


Однако в августе Брукс внезапно покинул компанию. Согласно СМИ, причиной стал его конфликт с основателем криптовалютной биржи Чанпэном Чжао.


Напомним, в марте 2021 года Cipher Mining Technologies Inc, созданная в США дочерняя структура Bitfury Top HoldCo BV, договорилась о слиянии с зарегистрированной на Nasdaq фирмой Good Works Acquisition Corp.


В октябре исполнительный директор Bitfury Group Вадим Крутов в комментарии ForkLog уточнил, что компания «будет рассматривать возможность IPO среди возможностей поддержки дальнейшего роста группы».



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

10+ инженерных идей, которые не решили проблему, а лишь усугубили ее
10+ инженерных идей, которые не решили проблему, а лишь усугубили ее
Герой дня: Этот пес спас больше 100 коал во время лесных пожаров и получил заслуженную награду за огромную помощь
Герой дня: Этот пес спас больше 100 коал во время лесных пожаров и
Девушка показала, как отреагировали родители на щенка, которого ей запретили заводить — интернет такого не ожидал
Девушка показала, как отреагировали родители на щенка, которого ей
Учительница нашла подход к ученикам и провела самую лучшую контрольную по физике и повеселила интернет
Учительница нашла подход к ученикам и провела самую лучшую
Две сестры сделали тату со словами из последней записки их отца и растрогали весь интернет
Две сестры сделали тату со словами из последней записки их отца и
Девушка показала вид из окна квартиры в Нью-Йорке, за которую она платит 1575 долларов — и теперь там никто не хочет жить и бесплатно
Девушка показала вид из окна квартиры в Нью-Йорке, за которую она
Стоит ли опасаться магнитных бурь 5 и 6 ноября 2021 года метеозависимым людям
Стоит ли опасаться магнитных бурь 5 и 6 ноября 2021 года
10+ злых уловок от маркетологов, в которые мы попадаем каждый день и совершаем покупки не задумываясь
10+ злых уловок от маркетологов, в которые мы попадаем каждый день и
Цена Solana обновила исторический максимум на отметке $250
Цена Solana обновила исторический максимум на отметке $250
Госдеп США предложил $10 млн за информацию о хакерах DarkSide
Госдеп США предложил $10 млн за информацию о хакерах DarkSide
Enjin запустила фонд на $100 млн для создания метавселенной с NFT
Enjin запустила фонд на $100 млн для создания метавселенной с NFT
Криптобиржа AscendEX привлекла $50 млн от Polychain Capital и других инвесторов
Криптобиржа AscendEX привлекла $50 млн от Polychain Capital и других

Топ на сегодня

Ольга Орлова: "Была готова остаться одна'
Ольга Орлова: "Была готова остаться одна'
Экс-супруга Смирнитского была найдена мертвой
Экс-супруга Смирнитского была найдена мертвой
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Органы опеки проверили дома Гагариной и Исхакова после иска фотографа
Органы опеки проверили дома Гагариной и Исхакова после иска фотографа
Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал забавные игры детей

Еще по теме

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых владельцев криптовалют
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
Криптовалютные биржи закрыли регистрацию новых пользователей
Forbes составил первый рейтинг криптомиллионеров