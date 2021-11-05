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В Братске будут судить директора автошколы за продажу свидетельств о присвоении профессии водителя

В Братске будут судить директора автошколы за продажу свидетельств о присвоении профессии водителя

Следственный отдел по Падунскому району города Братска СУ СК России по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемая, являясь директором негосударственной автошколы, за незаконное денежное вознаграждение изготовила троим гражданам свидетельства о присвоении профессии водителя транспортных средств категории «В». При этом они не учились и не сдавали экзамены. Каждый из них заплатил директору 20 тысяч рублей.

Преступная деятельность была выявлена сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Братское».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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По материалам: irk

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