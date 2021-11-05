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В Братске пойдет под суд предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла женщина

В Братске пойдет под суд предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла женщина

Следственный отдел СЧ СУ Межмуниципального управления МВД России «Братское» окончил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Трагическое событие произошло в августе этого года в жилом районе Порожский. Следствие установило, что обвиняемый за рулем автомобиля «Toyota Camry» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Toyota Caldina». Он ехал с превышением скорости.

Встречный автомобиль от удара отбросило в кювет. 71-летняя пассажирка «Toyota Caldina» скончалась от полученных в результате аварии травм. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Освидетельствование показало, что он находился в наркотическом опьянении.

Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), с утвержденным прокурором Братска обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.

32-летнему жителю Братского района грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Предыдущая новость по этой теме:

71-летняя пассажирка погибла при столкновении Camry и Caldina в Братске

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По материалам: irk

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