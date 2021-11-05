В CША появится самый большой в мире район из домов, напечатанных на 3D-принтере

В Остине (столице штата Техас) вскоре появится самый большой в мире район из домов, напечатанных на 3D-принтере. Строительные компании Lennar и Icon собираются возвести 100 построек. Представители этих фирм уверяют, что "печатание домов" намного дешевле и экологичнее обычного строительства, а также такой метод требует меньше рабочей силы, пишет The Wall Street Journal.Сообщается, что будет использоваться бетонный каркас, а не деревянный. Еще гендиректор компании Icon Джейсон Баллард заявил, что 3D-принтеры дают возможность установить систему внешних и внутренних стен для одноэтажного здания площадью 185 квадратных метров всего за неделю. При строительстве домов будет использоваться материал "Lavacrete" - это бетонная смесь, оптимизированная для облегчения печати."Машины могут печатать изогнутые стены, что позволяет создавать более креативные проекты домов", - сказал Баллард.Компании еще не озвучили, сколько же будут стоить такие дома. Но прошлые проекты Icon была ниже рыночной. Так, дом с двумя спальнями в Остине был оценен в 450 тысяч долларов (около 31 млн рублей), а с четырьмя спальнями — в 800 тысяч (56 млн рублей). Каждый напечатанный дом будет иметь свой уникальный дизайн и все они будут одноэтажными. Инженеров заверили, что постройки выдержат экстремальные погодные условия и прослужат не меньше обычных домов. В строительных компании добавили, что дома оборудуют фотоэлектрическими крышами, с помощью которых здания будут обеспечивать себя энергией самостоятельно.