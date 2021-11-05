В День народного единства самарский губернатор встретился с волонтерами

Вадим Карасев

В День народного единства губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами акций "Мы вместе", "За Волгу", волонтерами-медиками и представителями других добровольческих организаций. Встреча состоялась в региональном волонтерском штабе, который организовали на базе Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области и регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в самарском Окружном Доме офицеров.

"Штаб не пустует и в выходные, и в праздничные дни, вижу, что работа идёт. Значит, люди всегда могут быть уверены в том, что к ним придут на помощь. Вам за это огромное спасибо. В День народного единства это особенно символично Все медработники сейчас стоят на передовой войны с незримым врагом, очень опасным и коварным. Они наши профессиональные воинские подразделения. Но есть и народное ополчение – это вы, люди с большим сердцем, с патриотическим настроем, с готовностью прийти на помощь каждому, кто в этой помощи нуждается", - обратился к волонтерам глава региона.

За первый и второй этапы акции "Мы вместе" волонтерам поступило более 130 тыс. обращений от жителей региона, из которых по 63 тыс. была оказана помощь, а по 67 тыс. проведена консультация. В акции приняло участие более 10 тыс. волонтеров региона, было доставлено более 600 тыс. килограмм продуктов. Больше тысячи волонтеров сейчас работают в регионе.

С 29 октября волонтеров региональной горячей линии подключили к работе по вопросу разблокировки социальных карт. Они собирают данные о прохождении вакцинации, а затем передают эту информацию для дальнейшей обработки в министерство социально-демографической и семейной политики региона.

Также с 1 ноября организована работа волонтеров в 10 павильонах многофункциональных центров Самары. Распределено по два добровольца на дежурство в часы работы МФЦ в зале ожидания. Они консультируют посетителей и помогают распечатывать QR-коды обратившимся гражданам.

На встрече с губернатором волонтеры высказали свои предложения о том, как сделать помощь людям эффективнее. Например, активисты движения "За Волгу" предложили подготовить видеоролик, который научит, как получить QR-код.

"Уверен, что такой ролик будет востребован, - оценил идею Дмитрий Азаров и предложил волонтерам сделать его самим, пообещав помочь с ресурсами и распространением среди населения. Сделайте его просто и понятно, современно, креативно".

Активисты движения "Волонтеры Победы" предложили ввести льготы на проезд для волонтеров, которые посещают людей на дому. Дмитрий Азаров поддержал предложение и поручил проработать этот вопрос.

"Такие квоты в каждой волонтерской организации должны быть. В случае если потребность в услугах волонтерской организации будет возрастать, будем увеличивать лимит", - принял решение глава региона.

Во время общения Губернатора с волонтерами в штаб поступил телефонный звонок. На горячую линию штаба позвонила женщина, которая сообщила, что сделала вторую прививку от COVID-19 и не знает, где получить QR-код. Волонтеры объяснили ей, как получить код на портале "Госуслуги" или как записаться в ближайший к ее дому МФЦ. После того, как помощь обратившейся была оказана, активисты обсудили с Губернатором, какие ситуации ещё нужно проработать для повышения эффективности оказания помощи людям.