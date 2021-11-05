В Дмитриевскую родительскую субботу можно ли убираться в доме, чтобы не обидеть усопших

Можно ли убираться в родительскую субботу

Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу

Что можно делать в Дмитриевскую родительскую субботу

В Дмитриевскую родительскую субботу людей беспокоит, можно ли убираться в этот день, какую разрешается выполнять работу, и не обидят ли они своими действиями память усопших. Священнослужители древние приметы считают суеверием, которое не подобает верующему человеку. Они дают рекомендации, какие существуют запреты в этот день, которые должен соблюсти человек.До становления христианства существовало язычество, после которого остались некоторые суеверия. Одни из них касаются поминания усопших. Пожилые люди приговаривали, уча молодежь, что нельзя в родительский день убираться в доме и мыть полы. Считалось, что грязной водой в этот день поливают усопших родственников те, кто не придерживается рекомендаций.Протоиерей Александр Ильяшенко называет такое мышление суеверием. Но согласен с тем, что родительский день нужно начинать не с уборки, а с посещения храма. Необходимо помолиться за усопших родственников и знакомых, а уж потом начинать заниматься обычными делами.На протяжении всего года проходят родительские субботы в храмах, когда проводится панихида по усопшим. Заканчиваются поминальные дни Дмитриевской родительской субботой, которая в 2021 году состоится 6 ноября. Следующий такой день будет весной в 2022 году – Мясопустная родительская суббота. В году не так много общих поминальных дней, чтобы это время посвящать уборке в помещении.В родительские субботы нет категорического запрета на работу, но они приравниваются к 9-ти или 40 дням, когда поминают усопшего человека. Мало кому придет в голову заниматься в это время мытьем полов, шитьем и другими не столь важными занятиями. Все необходимое выполняется еще до наступления поминок, а потом нужно прочитать молитву, сделать подаяние или приготовить трапезу.Во время родительской субботы нельзя выполнять действия, которые действительно могут нарушить спокойствие усопших:нельзя плохо говорить об усопших;не поминают самоубийц и некрещеных в православной вере;нельзя отказывать в милостыне, если об этом просят нуждающиеся;не употребляют спиртное, чтобы помянуть усопших. Это приравнивается к большому греху.Поминальная суббота проводится перед церковной службой, которая выпадает на воскресенье. Перед днем памяти св. вмч. Димитрия Солунского проводится родительская суббота, которая именуется Дмитриевской. В этот день принято поминать всех погибших воинов, а также усопших сродников. То есть не обязательно поминать только близких родственников, можно вспомнить других усопших, за которых некому помолиться.Важно в Дмитриевскую родительскую субботу сходить в церковь, чтобы поставить свечку за упокой души, помолиться и облегчить им грехи, за которые, вероятно, они не успели покаяться. Подать записку с именами усопших.В домашних делах разрешается выполнять мелкую работу по дому. Если нужно помыть посуду, приготовить еду, заштопать порванную одежду, или невозможно что-то отложить на следующий день, то наказания за это не последует. Мыться и ходить в баню также разрешается. К тому же суббота и четверг считаются «чистыми» днями, когда нужно привести себя в порядок. А в народе существует традиция оставлять в бане веник для усопших родственников, тем самым вспомнив о них еще раз.