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В Иркутской области гражданин ближнего зарубежья пытался дать полицейскому взятку в поезде

В Иркутской области гражданин ближнего зарубежья пытался дать полицейскому взятку в поезде

Дознанием Тайшетского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки транспортному полицейскому. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При сопровождении скорого поезда сообщением Северобайкальск-Иркутск транспортные полицейские установили 26-летнего гражданин ближнего зарубежья, нарушившего статью 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации». Пытаясь избежать административного наказания, мужчина предложил полицейскому взятку тысячу рублей.

По подозрению в попытке дачи взятки сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

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По материалам: irk

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