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В Иркутской области подтвердили 538 новых случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области подтвердили 538 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Иркутской области на 5 ноября. За сутки подтвердили 538 новых случаев инфицирования, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 124 764 случая заражения.

За сутки госпитализировали 91 пациента. Выздоровели 93 человека, с начала пандемии - 107 568.

26 жителей Иркутской области скончались от COVID-19 за сутки, всего коронавирус унес жизни 5629 человек. Еще двое умерли от иных заболеваний, всего – 495 человек.

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По материалам: irk

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