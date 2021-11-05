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В Китае предупредили о нетипично холодной зиме

В Китае предупредили о нетипично холодной зиме

11:48  Автор: Иван Антонов, Пекин



Скоро на материковой части КНР произойдёт резкое понижение температуры, вызванное вторжением двух сильнейших холодных фронтов. Кроме этого, властям и гражданам нужно готовиться и к другим погодным «сюрпризам», со ссылкой на Метеорологическую службу Китая предупреждает ресурс Global times.

В ближайшие несколько дней на большей части территории Китая ожидается резкое понижение температуры. При этом похолодание будет в среднем на 2-5 градусов ниже, чем при обычных «вторжениях» холодного воздуха. В ряде районов возможны ледяные дожди с переходом в снегопады, отмечается в материале.

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В связи с этим, китайские власти повысили до «жёлтого» уровня степень погодной опасности. Гражданам рекомендовано усилить бдительность и приготовиться к погодным катаклизмам.

Что касается более долгосрочного прогноза, то, по мнению китайских метеорологов, Китай в этом году ждёт нетипичная зима. В центральной и восточной частях страны прогнозируется более частое, чем обычно, падение температуры. К тому же оно ещё и будет на 2-4 градуса ниже стандартного. Похолодания будут сопровождаться ледяными дождями и, не исключено, крайне редкими для центральной части КНР снежными бурями, рассказал изданию эксперт-метеоролог.

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В целом 2021 год уже запомнился как крайне необычный с климатической точки зрения. В Метеорологической службе Китая отметили высокую интенсивность погодных аномалий за этот год, которые нанесли серьёзный ущерб гражданам и народно-хозяйственной сфере КНР, говорится в статье.

С учётом этих прогнозов в Китае власти начали заблаговременно готовиться к капризам погоды. В регионах пополнены запасы теплых вещей и одеял, а аграрии думают над тем, как защитить от холодов посевы и живность.



#Китай #погода


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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