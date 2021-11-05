В Крым и Севастополь будут доставлять пшеницу по льготному тарифу

17:13 Автор: Виктория Карташева

Источник: Правительство России

В России расширяют механизм субсидирования железнодорожных перевозок железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства.

Субсидировать транспортировку сельхозпродукции по железной дороге в России начали в 2019 году. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправок грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.

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Так, за счёт субсидий операторам железной дороге возмещают потери, которые возникают при установлении льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции. В Правительстве отметили, что такое решение позволит наладить необходимый объём поставок продукции АПК в регионы, где ощущается её дефицит, поддержать сельхозпроизводителей, а также снизить стоимость транспортировки сельскохозяйственных грузов по стране.

Согласно новому постановлению, перевозки пшеницы, ячменя и кукурузы по льготному тарифу станут возможны в Крым и Севастополь.

Кроме того, государство простимулирует доставку зерновых культур из южных регионов страны из-за прогнозов недобора их урожая. Так, в перечень территорий, откуда можно будет отправлять субсидируемые грузы, включили Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области. В списке пунктов назначения — Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, а также Кировская, Оренбургская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.

Предусмотрено и возможности транспортировки зерновых на железнодорожных станций Центрального и Северно-Западного федеральных округов. Чтобы поддержать производителей соевого шрота, отправляющих свою продукцию из Калининградской области в другие субъекты европейской части России, этот регион добавили в перечень направлений субсидируемых перевозок.

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В соответствии с новыми правилами по льготным тарифам по железной дороге можно будет перевозить и семена рапса.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года Минсельхоз рассчитывает выйти на урожай зерна в объёме более 123 миллионов тонн в чистом весе. Предыдущий прогноз Минсельхоза по урожаю в 2021 году составлял 127,4 миллиона тонн.

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