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В Смоленской области проверяют данные о загрязнении Днепра

В Смоленской области проверяют данные о загрязнении Днепра

18:51  Автор: Виктория Карташева



В Смоленской области проверяют сообщения о выбросах загрязняющих веществ в Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передаёт ТАСС.

Ранее в интернете появилась информация о том, что в Смоленске на поверхности Днепра из-за сброса загрязняющих веществ образовалась обильная пена высотой в пять-шесть сантиметров на протяжении нескольких десятком метров вдоль реки.

«Прокуратурой Смоленской области организована проверка на основании публикаций в средствах массовой информации о выбросах загрязняющих веществ в реку Днепр в районе улицы Мало-Краснофлотской в Смоленске», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили, что рекордное обмеление Волги в Астраханской области может привести к остановке работы паромных переправ и снижению промысловых запасов рыбы.



#происшествия #в регионах


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По материалам: pnp.ru

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