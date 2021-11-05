В США увеличились случаи мошенничества с биткоин-банкоматами
ФБР зафиксировало рост мошенничеств с использованием криптовалютных банкоматов. Об этом говорится в предупреждении ведомства.
По данным правоохранителей, злоумышленники находят жертв через интернет и под различными предлогами требуют перевести средства через криптовалютный банкомат по QR-коду, привязанному к их кошельку.
После получения транзакции мошенник зачастую немедленно переводит деньги на счет за границей.
«Децентрализованный характер криптовалют затрудняет восстановление средств», - заявили в ФБР.
Ведомство рекомендовало гражданам не отправлять средства незнакомым людям и не использовать криптовалютные ATM, которые рекламируют анонимность.
«Эти криптовалютные банкоматы могут не соответствовать федеральным нормам США и способствовать отмыванию денег», - заявили в бюро.
Напомним, в конце октября крупнейший американский ритейлер Walmart предложил клиентам возможность покупки биткоина в нескольких десятках торговых точек США.