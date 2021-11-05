В Тулуне суд отправил в колонию троих мужчин, до смерти избивших знакомого

Трое жителей Тулуна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Собранные Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим мужчинам. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Следствием и судом установлено, что 31 марта 2019 года четверо мужчин распивали спиртные напитки на территории пилорамы, расположенной на улице Ново-Володарского в городе Тулуне. Во время застолья одного из мужчин стали обвинять в краже имущества, но этот факт он отрицал, тем самым вызвал неприязнь у товарищей. Трое мужчин жестоко избили потерпевшего, причиняя ему множественные удары, в том числе различными предметами. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте преступления.

По горячим следам подозреваемых задержали сотрудники полиции. В дальнейшем по ходатайству следствия судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд признал мужчин виновными в совершении особо тяжкого преступления. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 9 месяцев до 7 лет 3 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.