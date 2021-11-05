В Усть-Куте в ДТП пострадал четырехлетний мальчик

В Усть-Куте полицейские работают на месте ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок. Авария произошла сегодня днем, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Предварительно установлено, что 31-летний мужчина за рулем автомобиля «Datsun on-DO» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Автомобиль перевернулся.

Кроме водителя, в салоне иномарки находились его супруга и сын. В результате случившегося дошкольник получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» выясняют обстоятельства и причины произошедшего.