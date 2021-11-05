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Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей дочкой-именинницей

Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей дочкой-именинницей
45-летняя актриса Виктория Исакова показала подросшую дочь от режиссера Юрия Мороза. Варваре сегодня исполнилось 6 лет. Известная актриса Виктория Исакова и кинорежиссер Юрий Мороз растят общую дочь. Сегодня, 4 ноября, у Варвары день рождения. Звездная мама недавно перестала скрывать лицо девочки. Артистка берегла ребенка от лишнего внимания.
Варвара Мороз Но сейчас Виктория Исакова решила показать поклонникам архивные фото Варвары, которыми не делилась в свое время. Поклонники восхитились красотой дочери знаменитых родителей.
Варвара Мороз «Лучший день, который длится уже шесть лет!», — трогательно написала Виктория Исакова. «С Днём Рождения доченьки!!! Пусть будет самой счастливой, доброй и весёлой девочкой❤️❤️❤️», - поздравила Елизавета Боярская. «Ну, разрыв и нежность !!!!! С днём рождения Варвару !!!❤️🙌», - присоединилась Ольга Ломоносова. «Какое Счастье!! Какая красивая!! Здоровья всей семье!!!!», «С днём рождения Варвару-красу!🧡»,«С днём рождения Вашу принцессу!!! ❤️ Пусть будет счастлива всегда!😍», «С Днём Рождения Вашу чудесную дочь», «Как похожа Варвара на вас❤️ с днём рождения красотку🌺», «Какая же она красавица у вас❤️❤️Счастья девочке ❤️»,  — отреагировали поклонники в Instagram.
Варвара Мороз Напомним, известный режиссер Юрий Мороз был женат на актрисе Марине Левтовой. В браке у них появилась на свет дочь Дарья. Она пошла по стопам своих родителей, которые всегда поддерживали ее стремление выступать на сцене. К сожалению, Марина Левтова ушла из жизни в 2000 году. Юрий Мороз через год после смерти жены начал встречаться с актрисой Викторией Исаковой. Артистка на 20 лет младше режиссера. В 2003 году они поженились. В 2015 году у них родилась дочь Варвара. Дарья Мороз признавалась, что старалась держать себя в рамках и не мешать отцу строить личную жизнь. Она рассказывала, как отнеслась к женитьбе папы после потери мамы. Отметим, у актрис в итоге сложились прекрасные отношения. И Дарья Мороз очень любит свою единокровную сестру.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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