Виктория Исакова поделилась редкими кадрами с подросшей дочкой-именинницей

45-летняя актриса Виктория Исакова показала подросшую дочь от режиссера Юрия Мороза. Варваре сегодня исполнилось 6 лет. Известная актриса Виктория Исакова и кинорежиссер Юрий Мороз растят общую дочь. Сегодня, 4 ноября, у Варвары день рождения. Звездная мама недавно перестала скрывать лицо девочки. Артистка берегла ребенка от лишнего внимания.Варвара Мороз Но сейчас Виктория Исакова решила показать поклонникам архивные фото Варвары, которыми не делилась в свое время. Поклонники восхитились красотой дочери знаменитых родителей.Варвара Мороз «Лучший день, который длится уже шесть лет!», — трогательно написала Виктория Исакова. «С Днём Рождения доченьки!!! Пусть будет самой счастливой, доброй и весёлой девочкой❤️❤️❤️», - поздравила Елизавета Боярская. «Ну, разрыв и нежность !!!!! С днём рождения Варвару !!!❤️🙌», - присоединилась Ольга Ломоносова. «Какое Счастье!! Какая красивая!! Здоровья всей семье!!!!», «С днём рождения Варвару-красу!🧡»,«С днём рождения Вашу принцессу!!! ❤️ Пусть будет счастлива всегда!😍», «С Днём Рождения Вашу чудесную дочь», «Как похожа Варвара на вас❤️ с днём рождения красотку🌺», «Какая же она красавица у вас❤️❤️Счастья девочке ❤️», — отреагировали поклонники в Instagram.Варвара Мороз Напомним, известный режиссер Юрий Мороз был женат на актрисе Марине Левтовой. В браке у них появилась на свет дочь Дарья. Она пошла по стопам своих родителей, которые всегда поддерживали ее стремление выступать на сцене. К сожалению, Марина Левтова ушла из жизни в 2000 году. Юрий Мороз через год после смерти жены начал встречаться с актрисой Викторией Исаковой. Артистка на 20 лет младше режиссера. В 2003 году они поженились. В 2015 году у них родилась дочь Варвара. Дарья Мороз признавалась, что старалась держать себя в рамках и не мешать отцу строить личную жизнь. Она рассказывала, как отнеслась к женитьбе папы после потери мамы. Отметим, у актрис в итоге сложились прекрасные отношения. И Дарья Мороз очень любит свою единокровную сестру.