Влад Соколовский не хочет жениться на беременной подружке

Певец Влад Соколовский ждет второго ребенка. Артист и его возлюбленная Ангелина ждут малыша. В Instagram беременная девушка ответила на вопрос, который волнует многих поклонников звездной пары: будут ли они в скором времени играть свадьбу. Нетрадиционная позиция Сурковой в отношении этого вопроса удивила подписчиков девушки. Недавно 30-летний певец Влад Соколовский рассказал, что его 22-летняя избранница Лина Суркова беременна. Эта новость стала неожиданностью для поклонников. Отношения девушки с певцом никогда не были ясными. Влюбленные даже расставались на полгода, но решили, что хотят быть вместе. По словам артиста, они не планировали беременность, поэтому удивились, когда увидели на тесте две полоски. Фанаты поспешили поздравить пару с радостным событием. Многие отметили, что новость была для них крайне неожиданной. «Здоровья будущей маме и малышу!», «Круто! Рад за вас», «Еще одно голубоглазое чудо будет. Поздравляю вас», — пишут пользователи Сети. Поклонники окружили пристальным вниманием избранницу Соколовского и атаковали в ее блоге вопросами о будущем пары. «Секс и дети вне брака, как по вашему?» — поинтересовались в Instagram модели подписчики. На что будущая мама ответила, что они не торопятся играть свадьбу.Влад Соколовский с возлюбленной По словам девушки, брак — не гарантия любви, уважения и верности. Модель считает, что брак загоняет людей в рамки: «Иногда людям нужны атрибуты, чтобы для себя поставить некое ограничение, это не про нас, поверьте». Лина отметила, что с Владом они в любви и гармонии. Также она подчеркнула, что со своим возлюбленным они и друзья, и любовники, а теперь еще будущие родители. Как понятно по словам Сурковой, создавать семейную ячейку с Соколовским они не торопятся. «Если мы когда-то решим осуществить это, то это точно будет вне ваших ожиданий», — отвечает на вопрос беременная девушка. Модель посоветовала подписчикам перестать жить стереотипами. Суркова считает, что это «разрушает прекрасное и спонтанное». Напомним, что у Соколовского есть наследница Мия от брака с Ритой Дакотой. Развод пары был скандальным, ведь певица обвинила бывшего возлюбленного в многочисленных изменах. Рите понадобилось немало времени, чтобы простить Влада и вновь начать общаться с ним ради ребенка. Сейчас звезды вместе воспитывают четырехлетнюю дочь, хотя живет малышка с матерью. Наследница Соколовского давно знакома с его нынешней пассией и находится с ней в прекрасных отношениях. Поклонники же надеются, что Влад не повторит прежнюю ошибку и сможет стать для Ангелины надежным тылом.