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Власти Южной Кореи исключили регулирование NFT как криптовалют

Власти Южной Кореи исключили регулирование NFT как криптовалют


Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) подтвердила, что невзаимозаменяемые токены (NFT) как правило не подпадают под определение виртуальных активов и не регулируются как таковые. Об этом сообщает Korea Herald.


"Согласно исходной точки зрения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), NFT не регулируются", — заявил изданию представитель FSC.


28 октября FATF опубликовала доработанные руководящие принципы для криптоиндустрии. Согласно документу, NFT не подпадают под действие рекомендаций Группы, если они используются как предметы коллекционирования, а не для платежей и инвестиций.


https://forklog.com/yuristy-perechislili-riski-dlya-nft-i-defi-proektov-iz-za-obnovlennyh-rekomendatsij-fatf/

В FATF отметили, что местные регуляторы должны в каждом конкретном случае рассматривать вопрос применения правил для криптовалют в отношении этих активов.


"Чтобы использовать их в качестве средства платежа, необходимо выпустить очень большую сумму, но практически нет причин делать это, поскольку в NFT ценится редкость", — отметил чиновник FSC.


Напомним, власти Южной Кореи сохранили планы введения с 2022 года налога на прирост капитала по операциям с криптовалютами. За отсрочку высказывались как парламентарии от правящей партии, так и от оппозиции.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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