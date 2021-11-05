Власти Южной Кореи исключили регулирование NFT как криптовалют

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) подтвердила, что невзаимозаменяемые токены (NFT) как правило не подпадают под определение виртуальных активов и не регулируются как таковые. Об этом сообщает Korea Herald.

"Согласно исходной точки зрения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), NFT не регулируются", — заявил изданию представитель FSC.

28 октября FATF опубликовала доработанные руководящие принципы для криптоиндустрии. Согласно документу, NFT не подпадают под действие рекомендаций Группы, если они используются как предметы коллекционирования, а не для платежей и инвестиций.

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В FATF отметили, что местные регуляторы должны в каждом конкретном случае рассматривать вопрос применения правил для криптовалют в отношении этих активов.

"Чтобы использовать их в качестве средства платежа, необходимо выпустить очень большую сумму, но практически нет причин делать это, поскольку в NFT ценится редкость", — отметил чиновник FSC.

Напомним, власти Южной Кореи сохранили планы введения с 2022 года налога на прирост капитала по операциям с криптовалютами. За отсрочку высказывались как парламентарии от правящей партии, так и от оппозиции.