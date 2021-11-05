Володин рассказал, чем бюджет 2022 года будет отличаться от предыдущего

15:12 Автор: Ольга Шульга

Бюджет на 2022 год будет профицитным. При этом важно, чтобы решались вопросы, о которых говорят граждане, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Этот год, он отличается от прошлого тем, что экономика стала восстанавливаться, рост прогнозируется 4,2 процента, он восстанавливает наши возможности на уровень до пандемии. И, конечно, бюджет отличается от бюджета прошлого года, он уже профицитный, 25 триллионов 22 миллиарда составляет доходная часть бюджета», - отметил спикер Госдумы.

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Вячеслав Володин напомнил, что проект бюджета на следующую «трёхлетку» в первом чтении уже принят, и ко второму чтению поступает много поправок, которые депутаты сейчас обсуждают.

«Для нас важно, чтобы, имея возможности, связанные с ростом экономики, решались вопросы, которых ждут люди», - пояснил он.

В частности, по словам политика, в повестке постоянно должны находиться вопросы здравоохранения.

«Важно, чтобы средства, которые все больше и больше выделяются на цели повышения качества здравоохранения, доходили до человека, и чтобы у нас была эффективная государственная медицинская помощь. Нам надо выстроить так систему, чтобы был контроль за бюджетным рублем, чтобы была его эффективность, […] и вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь гражданина», - подчеркнул парламентарий.

Володин заявил, что спрашивать «надо со всех, кто отвечает за расходование бюджетных средств, организацию системы здравоохранения».

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Спикер Госдумы также напомнил, что в последние годы расходы на здравоохранение увеличиваются. В 2019 году на эту сферу было выделено 3 триллиона 811 миллиардов, в 2020 году — 4 триллиона 437 миллиардов, 2021 году - 5 триллионов 60 миллиардов. В 2022 году на здравоохранение планируется потратить 5 триллионов 187 миллиардов.

«И плюсом, скорее всего, во втором чтении мы дополнительно выделим порядка 20 миллиардов на реабилитацию. То есть сумма будет ещё больше», — уточнил он.

В 2023 году на здравоохранение может быть выделено 5 триллионов 377 миллиардов, в 2024 год — 5 триллионов 656 миллиардов.

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