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За сутки в России зарегистрировано 1192 смерти от COVID-19

За сутки в России зарегистрировано 1192 смерти от COVID-19

Оперштаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 5 ноября, данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 1192 человека. Это новый максимум с начала пандемии. За все время коронавирус унес жизни 244 447 жителей страны.

В 85 регионах зафиксировано 40 735 новых случаев заболевания, выздоровели 28 605 человек. Всего в России с нарастающим итогом зарегистрировано 8 714 595 случаев коронавирусной инфекции.

По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла – 57 256 745 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%.

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По материалам: irk

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