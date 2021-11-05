Замена масла в коробке механика Renault Logan

За время эксплуатации кроссовера Рено Логан у владельцев возникает масса вопросов. Большинство из них относится к периодичности, с которой требуется замена масла в коробке механика Renault Logan. Ведь в сопроводительной инструкции производитель не рекомендует этого делать. Мотивируя это тем, что смазочная жидкость рассчитана на весь период службы.

Но механики СТО не столь категоричны и рекомендуют проводить замену через каждый 60 тысяч пробега. Если этого не сделать, возникает вероятность выхода из строя КПП. Что повлечет необходимость капитального ремонта. Это достаточно дорогостоящее мероприятие. Поэтому лучше предусмотреть заблаговременно, чтобы исключить возникновение неблагоприятной ситуации.

Как понять, что требуется замена масла

Каждый владелец ревностно прислушивается к тому, как работает его автомобиль. Шум, скрежет вызывает чувство тревоги. Но, для того, чтобы понять, что необходимо провести замену масла, стоит обращать внимание на несколько иные показатели:

в трансмиссии появилась вибрация;

смазочная жидкость утратила свои свойства и смазывает детали некачественно;

постоянно выбивается рычаг переключения скоростей;

в коробке появился неприятный запах гари.

В механической коробке смазочная жидкость используется для уменьшения трения и отвода тепла. Но за время работы в масле происходят необратимые химические процессы. Жидкость наполняется посторонними примесями, которые негативно сказываются на притирке деталей. Специалисты рекомендуют проводить полную замену масла после первых 60 тысяч пробега, а последующие можно осуществлять уже через 80 тысяч.

Какому маслу отдать предпочтение

При производстве автомобиля, производитель заливает в КПП масло Elf Tranself (вязкость 75-80).





многие дилерские станции обслуживания отказываются давать гарантию, если используется другой смазочный материал. Это связано с тем, что смазочная жидкость должны соответствовать международной стандартизации API GL4+.Так что же делать, какое масло стоит заливать? Ведь не может быть, чтобы ограничения были столь строгими.

Рынок перенасыщен десятками аналогов, которые станут выгодной и надежной альтернативой. Можно смело отадть предпочтение таким смазочным жидкостям для трансмиссии:

Liqui Moly Getriebeoil;

Valvoline Maxlife MTF SAE;

Motul Motylgear SAE;

Castrol Syntrans V FE;

Shell Getriebeoil EP и другие.

Представленные масла имеют степень вязкости в пределах 75 W – 90 и класс GL-4 или GL – 5.

Перед заменой необходимо учесть, сколько литров масла в коробке Рено. Стандартный объем последних моделей 2,5 литра. Но для более точной информации стоит внимательно изучить руководство по эксплуатации автомобиля. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать смазочную жидкость, залитую на производстве. Особенно, если требуется просто добавить масла. Средство обладает целым рядом положительных характеристик:

исключительная текучесть даже при низких температурах, что гарантируют положительную работу в зимнее время;

вязкость масла стабильны, что исключает появление посторонних шумов при переключении рычага;

формула масла исключает самопроизвольное переключение рычага коробки;

высокий уровень термоустойчивости, гарантирующий стабильную работу при резких перепадах температуры;

производитель средства гарантирует надежную защиту трущихся элементов на весь период службы;

присутствие присадок обеспечивает защиту шестерен;

жидкость не подвержена окислению;

обеспечивает защиту узлов и деталей КП от износа и коррозии.

для автоматических коробок передач производитель использует масло Elf Renaultmatic D3 SYN.

при выборе масла важно обращать внимание на маркировку:

SAE – жидкость рекомендована для использования в условиях низких температур;

75W – можно использовать в регионах, где зимняя температура достигает – 40 градусов;

масло с показателем 80W можно использовать в зимнее время при температуре – 26 градусов;

в регионах умеренного климата можно использовать масла класс вязкости, которых в пределах 85-90.

Регулярный контроль уровня масла

Для того, чтобы проконтролировать количество масла в КПП, необходимо знать объем трансмиссии. Так в механической коробке Рено Логан он находится в пределах 2,35-3,5 литра. Для автоматики показатель немного иной, он составляет 4 литра. Более полную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.

Проверить уровень масла достаточно просто. Необходимо повторить рекомендованные шаги:

автомобиль разместить на ровной площадке и прогреть;

щуп отсутствует, поэтому контролировать уровень необходимо через специальное смотровое отверстие;

открыть крышку на передней части картера;

вставить в отверстие палец и проконтролировать уровень, который должен быть в районе нижней кромки.

Делать подобные замеры аккуратно, так как масло может быть горячим.

Как заменить масло в КПП Рено Логан

Провести замену масла самостоятельно абсолютно несложно. Предлагаемая инструкция поможет справиться с задачей даже новичку в автоделе.

Перед тем, как проводить замену масла, необходимо проехать на автомобиле 10-15 километров. Это уменьшит вязкость жидкости и поможет проще слить масло.

Перед тем, как слить масло с коробки Рено Логан, автомобиль необходимо разместить на ровной, горизонтальной поверхности. Теперь необходимо найти отверстие, куда заливать масло в коробку Рено Логан. Она находится на передней панели картера. Корпус необходимо очистить от пыли и грязи, чтобы исключить попадание внутрь. Открутить пробку для слива. Определив, где находится заливная пробка кпп Рено Логан, снять ее. Использовать для этого трещетку и открутить вручную. Слить масло в поддон.





Проверить цвет масла. Если оно имеет мутный оттенок, то это свидетельствует о присутствии воды в жидкости. В правой части коробки находится пробка, которую необходимо открутить при помощи плоскогубцев. Это необходимо делать и перед тем как долить масло в коробку Логана. Менять прокладку, если не нарушена ее целостность, нет необходимости.





Используя воронку, залить масло в коробку. Заливать до того момента, пока излишки масла не начнут вытекать из отверстия. Закрутить пробку. При помощи ветоши убрать следы масла.





О том, как проверить масло в кпп Логан, описано выше. Щуп не предусмотрен. Поэтому это все делается при помощи пальцев руки.

Внимательно изучить состояние отработанного масла. Наличие в жидкости следов эмульсии, свидетельствует о том, что в смазочную жидкость попала вода. Это свидетельствует о плохой герметичности пыльника. Его состояние необходимо тщательно проанализировать, чтобы избежать подобных последствий в будущем.

За герметичность отвечает правильная установка сапуна. Его необходимо снять и продуть сильной струей сжатого воздуха. Это поможет полностью очистить «дыхательные» каналы от пыли и грязи. Если этого не сделать своевременно, то качество масла будет нарушено и потребуется его частая замена.

Крепежные элементы необходимо смазать средством на основе графита.

Если проигнорировать замену масла

Несмотря на то, что производитель не рекомендует этого делать, замена масла в Рено Логан является обязательным условием для стабильной работы коробки передач. Специалисты вообще рекомендуют заменить масло на новом автомобиле после того, как пройдены первый 60 тысяч километров.

Но лучше, если это будет сделано после первых 15 тыс. Такие рекомендации связаны с тем, что новые детали притираются и в масло попадают мелкие частички стружки. Любой сервисный центр Рено станет отрицать подобные действия, утверждая, что производитель вообще не рекомендует проводить замену масла на протяжении всего периода эксплуатации. Но механики любой станции технического обслуживания не согласятся с подобным утверждением. Если важно, чтобы коробка работала стабильно, осуществлять замену масло необходимо обязательно.

Если не осуществить замену, смазочная жидкость не сможет выполнять возложенные функции. Трущиеся детали не получат необходимого количества смазки и просто выйдут из строя. Ремонт коробки передач для Рено Логан является одним из дорогостоящих. Не стоит игнорировать представленные рекомендации, чтобы избежать подобного негатива.

Чаще всего поломке подвержены подшипники. О том, что это произошло, свидетельствует шум в коробке. Иногда он может появляться временно, при включении определенной скорости. Если не предпринять экстренных мер по замене масла, то коробка передач быстро выйдет из строя.

Как осуществить контроль над уровнем масла

Коротко об этой процедуре было описано выше. Стоит более подробно ознакомить с процедурой владельцев Рено Логан, без задействования пальцев. Для этого необходимо подготовить:

емкость для слива масла;

стальной щуп;

фонарик;

гаечные ключи.

На передней части коробки находится пластиковый белый пластиковый винт. Его необходимо аккуратно открутить, предварительно подставив емкость для слива. Масло может быть горячим, работу выполнять осторожно.

После того, как винт откручен, аккуратно ввести в емкость металлический стержень. Делать это строго перпендикулярно. Достать щуп и проконтролировать его состояние. Чистый щуп или небольшое количество масла свидетельствуют о том, что требуется доливка. Метод примитивный, но другого не предусмотрено. Еще раз стоит напомнить, что производитель вообще не рекомендую доливать или менять масло.

Добивается масло через воронку до тех пор, пока излишки не появятся в заливном отверстии. Пробку очистить при помощи бензина и закрутить ее на прежнее место. Излишки масла обязательно убрать с поверхности при помощи ветоши. Иначе они станут обгорать, появится неприятный запах гари.

Лучше подобную работу осуществлять в условиях СТО. Так есть возможность получить гарантию на качество работы коробки передач Рено Логан.





Если замена или долив масла были осуществлены на высоком профессиональном уровне, то автомобиль прослужит долгий период, не вызывает сомнений со стороны работы КПП. Специалисты рекомендуют придерживаться рекомендаций профессионалов, чтобы исключить возможность серьезной поломки. Не понятно, почему производитель столь категоричен в вопросах замены масла для КПП? Но избежать неприятностей можно, используя инструкции, представленные в данном материале.

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