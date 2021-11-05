Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Эта неделя — непростое время, но порой в жизни каждой женщины бывают сложные времена. Чтобы ваши мечты исполнились, а настроение не портилось по пустякам, предлагаем узнать, что ждет Знаки Зодиака в период с 8 по 14 число.

Наступает волшебное время, в которое очень важно закончить самые важные дела. Ночные светила должны забрать негатив, дав взамен свежую энергию и новые перемены. И сейчас многое зависит от вас самих. На этой неделе ожидается сразу два опасных дня — 8 и 10 число. В эти дни мужская энергия будет преобладать над женской, поэтому пользуйтесь сильными женскими оберегами. Они помогут остаться на плаву.

Женщина-Овен

Женщинам данного Знака астрологи настоятельно советуют заняться своим здоровьем. Нужно проявлять осторожность во всем и пользоваться тремя простыми упражнениями для улучшения самочувствия. В хорошем настроении и крепком здравии с легкостью получится разрешить самые сложные задачи на работе и дома. Трудолюбивых и добросовестных представительниц Знака ждут поощрения и подарки судьбы — как духовные, так и материальные.

Женщина-Телец

Чтобы получить от жизни максимум, астрологи советуют прекрасным Тельцам использовать нестандартные методы и свои таланты. В период с 8 по 14 число к женщинам-Тельцам потянутся окружающие. В окружении могут появиться преданные друзья, новые мужчины-ухажеры. Будет много новых встреч, вполне вероятны романтические знакомства. Будут и неприятные люди, от которых будет исходить негатив. Снять отрицательную энергию помогут специальные травяные настои.

Женщина-Близнецы

В любых жизненных проблемах Близнецам на помощь придут их собственные таланты: харизма, общительность, легкость. Свои лучшие качества этим женщинам сейчас просто необходимо использовать по максимуму. Необходимо остерегаться слухов, даже если они кажутся безобидными. Астрологи считают, что эта неделя идеальна для покупки или принятия в дар домашнего животного. Правильно его выбрать помогут советы нумерологов. Также это отличное время для преображения жилища.

Женщина-Рак

Женщины-Раки не раз вспомнят прошлое и воспользуются полученным опытом. Любые действия в любви и работе должны быть предприняты не по велению души, а исходя из логики. Пришло время навести порядок в жизни, заново расставить приоритеты и отбросить все лишнее без сожалений. Астрологи считают, что на этой неделе прекрасным Ракам удастся решить свои кармические задачи и сделать свою жизнь в разы лучше. Этим женщинам стоит поступать по совести.

Женщина-Лев

Представительницы данного Знаки рискуют столкнуться с проблемами в тех сферах, в которых до этого все было спокойно. Впрочем, неприятности будут отчасти полезными, поскольку помогут Львам стать сильнее. В трудных ситуациях Львам стоит полагаться на шестое чувство, укрепить которое им помогут три простых упражнения на каждый день. Те Львицы, которые оптимистично смотрят на жизнь, могут надеяться на счастливый исход. С 8 по 1 число лучше как можно меньше переживать по мелочам.

Женщина-Дева

Вселенная предупреждает женщин этого Знака о том, что им следует научиться слышать самих себя. Важно полагаться на интуицию в сложные минуты. Также важно проявлять активность в социальной сфере. На этой неделе важную роль в работе сыграют другие люди. Окружающие своевременно предупредят о назревающих трудностях, дадут хороший совет. Эксперты настоятельно советуют Девам общаться с подургами, коллегами, семьей и дальними родственниками.

Женщина-Весы

8 и 10 числа прекрасным Весам лучше пользоваться действенным ритуалом на удачный день. В остальное время этих женщин ожидают яркие события и приятные перемены. Настойчивость, позитивный настрой помогут добиться наискорейшего решения поставленных задач. В начале недели лучше быть аккуратнее в финансовых вопросах и в конфликтных ситуациях. Звезды советуют женщинам-Весам обратить внимание на свою интуицию. Она будет очень сильна.

Женщина-Скорпион

Прекрасные Скорпионы смогут реализовать свои желания или разрешить спорную ситуацию в свою пользу. Чтобы не терять удачу в период с 8 по 14 ноября, Скорпионам женского пола стоит пользоваться заговорами на крепкое здоровье. Самочувствие — очень важный аспект, который нельзя игнорировать. Из опасностей астрологи выделяют стремление окружающих к манипуляции и хитрости. Астрологи не советуют наживать себе врагов, вступая в конфронтации или отвечая им той же монетой.

Женщина-Стрелец

Женщинам этого Знака стоит в первую очередь позаботиться о своей энергетике. Ночные светила помогут прекрасным Стрельцам избавиться от вредных привычек, разрушающих биополе. Астрологи считают, что представительницы данного Знака виртуозно справятся со всеми сложностями. Им удастся развернуть в свою пользу любые сложные ситуации на работе и в быту. Эти женщины являются очень сильными личностями с психологической точки зрения. Это поможет им в управлении людьми.

Женщина-Козерог

Женщин-Козерогов ждет отличная неделя, чтобы заняться своей личной жизнью и собой в целом. Особые успехи ждут в сфере увлечений, творчества и в любви. У представительниц этого Знака возможен всплеск вдохновения, который стоит направить не только на решение проблем, но и на преображение своей внешности. Можно обновить гардероб, сделать новую прическу. У этих дам есть все шансы вытянуть счастливый билет, пусть и не без усилий. Главное — помнить о том, что мысль материальна.

Женщина-Водолей

На этой неделе Водолеев женского пола ожидают не очень приятные события, которые будут выводить их из себя. Мантры для релаксации помогут победить стресс и нервозность, сохранив удачу. По словам астрологов, это будет интересное время, которое раскроет им глаза на многие вещи, поможет узнать нечто интересное о себе. Пришло время избавиться от иллюзий. Ночные светила помогут этим женщинам стать мудрее и взять на вооружение полезные советы окружающих.

Женщина-Рыбы

Женщинам этого Знака удастся найти свое предназначение. Звезды и планеты помогут им в этом, указав верный путь. Ночные светила помогут Рыбам довести важные дела до логического завершения. Не стоит откладывать что-то на потом. Нежелание разбираться с проблемами будет иметь не самые лучшие последствия, ведь близится конец года. Астрологи советуют сократить до минимума общение с неприятными людьми, посвящая себя семье и друзьям.