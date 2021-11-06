Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

12 случаев, когда русский человек оказался в другой стране и сильно удивился, ведь у нас не так

12 случаев, когда русский человек оказался в другой стране и сильно удивился, ведь у нас не так


Посещая новые места, разбросанные по миру, туристы попадают в принципиально новую атмосферу, где преобладают свои традиции.

Каждый раз, рассматривая достопримечательности, наслаждаясь блюдами в ресторане, каждый из нас становится очевидцем нестандартного для нас образа жизни. Самые интересные новшества, которые открыли для себя туристы, мы собрали в этой подборке.

Традиции чаепития в США



Турист был сильно удивлён, что у американцев не принято заваривать чай с помощью привычного для россиян заварника.

Немецкая картошки фри


Приобретая картошку в каком-нибудь немецком городе, приготовьтесь к тому, что в качестве соуса к ней подадут солидную порцию майонеза.

Французские кафе-бары


Во Франции во многих заведениях ресторанного типа можно днем угоститься обедом и горячими напитками, вечером же кафе превращаются в бары, где собираются поклонники спиртного.

Как ведут себя пассажиры метро в Китае



Все граждане Китая в метро ведут себя, на первый взгляд, неадекватно, расталкивая друг друга. Однако в этой стране вести себя в метро именно так – норма.

В Италии родители всюду берут с собой детей


Малыши не капризничают, а дожидаются, пока родители сделают намеченные дела.

О гостеприимстве в Японии


Если хозяин увидит, что вы допили свой чай, он обязательно нальет еще. Чтобы продемонстрировать, что вы уже начаевничались, нужно оставить в емкости немного напитка.

Потерянные вещи в Торонто



Утерянные вещи в этом городе в 90% случаев будут возвращены своим владельцам даже в том, случае, если речь идет о кошельке.

В Мехико при высокой температуре воздуха надевают свитера


Мексиканцы привыкли к жаркому климату, но это не мешает им надевать в жару плотную одежду.

Американский жареный сыр


Многие посетители США впервые видят, чтобы сыр жарили. Однако фирменная жаренная моцарелла – блюдо, которое подают в большинстве ресторанов и кафе.

Богатая бедная Индия



В этой стране богатство обитает рядом с бедностью. Здесь можно увидеть, как нищие люди стоят рядом с роскошными зданиями и дворцами.

Хочешь в туалет? Плати


В Европе все общественные санузлы платные. Это удивляет туристов из Австралии, ведь в этой стране посещение туалета бесплатно.

Самостоятельные малыши-ирландцы


В Ирландии, если маме нужно зайти, например, в магазин, принято оставлять коляску у входа. И все дело в том, что в этой стране уровень преступности ничтожно мал.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

Последние новости

Юрист назвал способ вернуть украденные с карты деньги
Юрист назвал способ вернуть украденные с карты деньги
12 случаев, когда русский человек оказался в другой стране и сильно удивился, ведь у нас не так
12 случаев, когда русский человек оказался в другой стране и сильно
Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они подумали, что она шпионка и на это были причины
Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Total War: Warhammer III / Total War: Warhammer 3
Total War: Warhammer III / Total War: Warhammer 3
Starfield
Starfield
GTA 6 / Grand Theft Auto 6 / GTA VI
GTA 6 / Grand Theft Auto 6 / GTA VI
Scorn
Scorn
Diablo 4 / Diablo IV
Diablo 4 / Diablo IV
Suicide Squad: Kill The Justice League / Suicide Squad: Конец Лиги справедливости
Suicide Squad: Kill The Justice League / Suicide Squad: Конец Лиги
Shadow Warrior 3
Shadow Warrior 3
Forza Motorsport 8 / Forza Motorsport 2022
Forza Motorsport 8 / Forza Motorsport 2022

Топ на сегодня

Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых смешных мемов
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила День народного единства
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое переосмысление сказок Пушкина и не только
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое

Еще по теме

В Питере пройдет фестиваль вина Wine Days
Российские туристы рассказали о своих тратах на еду в путешествиях
Большой Stand Up от Павла Воли 2016 (30.12.2016)
В столице франции открыли «голый» ресторан O’naturel