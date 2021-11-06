15 случаев, когда рестораны удивили посетителей ну очень странной подачей блюд, которая выглядит спорно
Сегодня, 00:26
Кафе и рестораны привлекают посетителей не только вкусом и качеством своих блюд. Важна атмосфера и подача. И вот тут некоторые ищут какие-то особенные фишечки, которые должны запомниться и зацепить. Встречаются довольно странные и спорные варианты подачи блюд: и на лопате, и прямо на руку посетителя, и даже в унитазе. Мы собрали для вас несколько примеров.
Картошка фри на лопате
Лучший способ есть икру
Мама моего друга была в ресторане, и ей принесли бокал пасты. Вверх ногами
Уникальная подача
Это фото мне прислал друг. То, что вы видите, это «банановый хлеб, покрытый маслянистым, жирным тройным сливочным сыром», который подают на чём-то, по-видимому, ампутированной руке мертвеца.
«Прогулка в парке». Да, это настоящие черви
Стейк тартар на коровьей лопатке (Бельгия)
Десерт на палочке
И как же это пить?
Пармская ветчина на перьях и костях
Барби в мясном платье
Торт в кашпо
Лопата и фольга
Чили на черепице
Мясной скелет
Латте в унитазе
А здесь вы можете найти подборку случаев, когда ожидания людей были разбиты о жестокую реальность.
По материалам: Юмор