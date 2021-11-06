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15 случаев, когда рестораны удивили посетителей ну очень странной подачей блюд, которая выглядит спорно

15 случаев, когда рестораны удивили посетителей ну очень странной подачей блюд, которая выглядит спорно

Кафе и рестораны привлекают посетителей не только вкусом и качеством своих блюд. Важна атмосфера и подача. И вот тут некоторые ищут какие-то особенные фишечки, которые должны запомниться и зацепить. Встречаются довольно странные и спорные варианты подачи блюд: и на лопате, и прямо на руку посетителя, и даже в унитазе. Мы собрали для вас несколько примеров.

Картошка фри на лопате

Лучший способ есть икру

Мама моего друга была в ресторане, и ей принесли бокал пасты. Вверх ногами

Уникальная подача

Это фото мне прислал друг. То, что вы видите, это «банановый хлеб, покрытый маслянистым, жирным тройным сливочным сыром», который подают на чём-то, по-видимому, ампутированной руке мертвеца.

«Прогулка в парке». Да, это настоящие черви

Стейк тартар на коровьей лопатке (Бельгия)

Десерт на палочке

И как же это пить?

Пармская ветчина на перьях и костях

Барби в мясном платье

Торт в кашпо

Лопата и фольга

Чили на черепице

Мясной скелет

Латте в унитазе

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда ожидания людей были разбиты о жестокую реальность.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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