17 нелепых снимков домашних животных, которые веселят своих хозяев и весь интернет своей нефотогеничностью

Домашние питомцы обладают удивительной способностью очаровывать каждого любителя котиков и собачек. Но даже этот талант далеко не всегда помогает им удачно получаться на фотографиях. Ведь какой бы милой мордашкой, длинными усиками или пушистым хвостиком ни обладал четырёхлапый красавец, это далеко не всегда служит залогом его фотогеничности. И отличным тому доказательством послужат снимки из нашей сегодняшней подборки!

Насмотрелся в интернете на снимки котиков и решил сфотографировать своего

Мой пёс — не самое фотогеничное создание

Мой хомяк и искусство фотографии

Не думаю, что это лучший снимок моей собаки

Сама фотогеничность

Кажется, она не ожидала меня увидеть.

Молли слишком лень позировать

Попросила Зельду принять позу для фото

Дала ей лакомство и надела на неё шляпку, чтобы обеспечить хороший снимок

Но что-то явно пошло не так…

Как выглядит удачная поза в понимании Магеллана

Не знаю, на что я рассчитывал, когда попросил его принять позу для фото

Это его поза соблазнения

Такое фото точно всех покорит

Сфоткал его в тот момент, когда он чесался

Снимок вышел таким, будто он специально позирует и делает это очень забавно и нелепо.

Котик знает, как перетянуть всё внимание на себя

Застала его за поеданием косточки

Улыбочку!

Этот шедевр получился совершенно случайно

А вот и ещё 15 забавных снимков собак и котов, которые забыли включить режим фотогеничности и всех повеселили.