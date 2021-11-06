19 объявлений, которые получились настолько странными и забавными, что остаться без улыбки нереально
Сегодня, 00:25
Обращаете ли вы внимание на объявления? Мы частенько проходим мимо этих белых бумажек, почти не замечая их. Но тот, кто внимательно их читает, знает, что там порой бывает много забавных и любопытных вещей. Ироничные замечания, смешные опечатки и довольно странные формулировки — всё это можно найти в объявлениях. Мы собрали для вас несколько очень любопытных примеров.
Объявление на холодильнике в хостеле
Сервис
Подешевле есть?
Верь в себя! Жабки верят
Для сороконожек
А чего достиг ты?
Немного жести с доски объявлений
Арендатор славянской наружности
На окнах Петербурга
Весьма драматичная история
Замкнутый круг
Дусенька отдыхает
Дусенька просто очаровательна! А если вы любите котов так же, как мы, обязательно загляните в подборку их милых и забавных фотографий.
Купите кота
Какой ценой…
Это что за новая болезнь?
Аэропорт не желаете приобрести?
Пластмассовый мир победил…
Теперь все радости в одном месте
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить
А вот ещё одна подборка смешных объявлений.
По материалам: Юмор