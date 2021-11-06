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19 объявлений, которые получились настолько странными и забавными, что остаться без улыбки нереально

19 объявлений, которые получились настолько странными и забавными, что остаться без улыбки нереально

Обращаете ли вы внимание на объявления? Мы частенько проходим мимо этих белых бумажек, почти не замечая их. Но тот, кто внимательно их читает, знает, что там порой бывает много забавных и любопытных вещей. Ироничные замечания, смешные опечатки и довольно странные формулировки — всё это можно найти в объявлениях. Мы собрали для вас несколько очень любопытных примеров.

Объявление на холодильнике в хостеле

Сервис

Подешевле есть?

Верь в себя! Жабки верят

Для сороконожек

А чего достиг ты?

Немного жести с доски объявлений

Арендатор славянской наружности

На окнах Петербурга

Весьма драматичная история

Замкнутый круг

Дусенька отдыхает

Дусенька просто очаровательна! А если вы любите котов так же, как мы, обязательно загляните в подборку их милых и забавных фотографий.

Купите кота

Какой ценой…

Это что за новая болезнь?

Аэропорт не желаете приобрести?

Пластмассовый мир победил…

Теперь все радости в одном месте

Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить

А вот ещё одна подборка смешных объявлений.


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По материалам: Юмор

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