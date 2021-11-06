4 спасительных правила при езде по плохим дорогам

В странах постсоветского пространства главные городские дороги поддерживаются в нормальном состоянии. Другое дело – междугородние загородные трассы, покрытие которых нередко оставляет желать лучшего. Ямы, разрушенный асфальт или полное его отсутствие давно не удивляет отечественных водителей.

Если вовремя не сориентироваться, можно повредить не только колеса, но и попасть в аварию. Чтобы предотвратить такие неприятные ситуации, важно сформировать полезные привычки управления автомобилем при езде по плохим дорогам.

Ямы

Зазевавшийся даже на одну секунду водитель при встрече с дорожной ямой может повредить не только резину своего автомобиля, но и колесные диски. Мгновенный прокол передних шин неизбежно приведет к аварии из-за потери управления. Поэтому каждому водителю лучше овладеть приемами вождения, которые помогают справиться с непредвиденными дорожными ситуациями. Одним из них является так называемый «полет над ямами».





Большинство водителей при появлении в зоне видимости глубоких ямок инстинктивно сбрасывает скорость, пытаясь преодолеть препятствие аккуратно при показаниях спидометра не выше 40 км/час. Как ни странно, но именно на этой скорости машине причиняется наибольший вред. Провалившись, автомобиль по инерции рвет корд покрышки, максимально уничтожает резину.

Суть метода “полета над ямами” заключается в следующем: лучше проезжать такие неровности на скорости около 70 км/час. При таких обстоятельствах колесо проскакивает яму на полном ходу, избегая вхождения в резонанс. Но вот езда при скорости более 70-80 км/час самым негативным образом сказывается на элементах ходовой части автомобиля. Поэтому проскакивать ямы и кочки на быстром ходу не очень хорошо.

Скользкая/мокрая дорога

Машину, попадающую на скользкий участок проезжей части, заносит. Если авто передвигается на высокой скорости, то с большой вероятностью оно будет отклоняться от траектории, нестись в наружную сторону от виража.

Естественной реакцией большинства водителей является выкручивание руля по направлению поворота. Некоторые из автолюбителей вращают руль в сторону заноса.





При любом варианте после погашения энергии скольжения, когда протекторы цепляются за твердый асфальт, машина поедет туда, куда повернуты передние колеса. Зачастую такое направление приводит в кювет. Для опытного водителя важно выработать умение контролировать расположение передних колес.

Способность «видеть сквозь капот» дает возможность корректировать траекторию движения автомобиля с помощью рулевого колеса. Если передние колеса направлены вдоль дороги параллельно обочине, то после заноса и небольшого скольжения машина поедет прямо. Важно запомнить, что перекручивать руль нельзя. Следует только выравнивать положение передних колес.

Подъем

При езде в гору автомобиль преодолевает дополнительную нагрузку, поэтому заранее следует перейти на низшую передачу, чтобы при подъеме не использовать рычаг переключения скоростей.

Этот процесс сопровождается потерей скоростной динамики. Кроме того, в случае скользкой дороги могут начать проскальзывать задние колеса, что сделает движение автомобиля затруднительным.





Таким образом, переход на низшую скорость при подъеме всегда нужно осуществлять вовремя, не допуская остановки перегруженного двигателя, который работает на высшей передаче. Чтобы начать движение в гору, следует научиться отпускать сцепление и ручной тормоз одновременно, плавно добавляя газ.

Все действия должны быть максимально синхронизированными. В противном случае машина может скатываться назад. Важно помнить, что двигатель должен работать с повышенными оборотами.

Спуск

Длительные спуски при вождении по горным серпантинам неизбежно сопровождается торможением. Если злоупотреблять нажатием педали тормоза, то система может перегреться и отказать. Кроме того, опасно спускаться «накатом», поскольку при таком способе вакуумный усилитель не работает на полную мощность.





Лучшим решением при длительных спусках является торможение двигателем. Нажимать на педаль тормоза следует параллельно прерывистым способом.

При остановке на спуске или подъеме следует застраховаться от возможного скатывания:

для этого нужно включить скорость, затянуть ручной тормоз;

при необходимости подложить под колеса камень или кусок кирпича;

кроме того, лучше повернуть колеса так, чтобы они упирались в бордюр.

Таким образом, при езде по плохим дорогам в сложных условиях важно использовать полученные навыки и умения. Описанные выше правила помогут предотвратить неприятные ситуации.