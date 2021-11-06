541 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрирован еще 541 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 125 305 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб.

За сутки из больниц выписали 69 человек, госпитализированными остаются 5 026 пациентов. Выздоровели 108 человек, всего — 107 676. За сутки умерли 28 человек с COVID-19: 27 — от коронавируса (всего — 5 656), от иных заболеваний — 1 (496).