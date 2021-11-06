Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

541 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

541 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрирован еще 541 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 125 305 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб.

За сутки из больниц выписали 69 человек, госпитализированными остаются 5 026 пациентов. Выздоровели 108 человек, всего — 107 676. За сутки умерли 28 человек с COVID-19: 27 — от коронавируса (всего — 5 656), от иных заболеваний — 1 (496).

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Светлана Лобода рассказала о своем возлюбленном: "Рядом с ним я девочка"
Светлана Лобода рассказала о своем возлюбленном: "Рядом с ним я
В Ангарске мужчина поджег дачу бывшей жены после ссоры
В Ангарске мужчина поджег дачу бывшей жены после ссоры
541 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки
541 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области
Девушка сразу поняла, что муж ей изменяет, когда увидела родимое пятно у ребенка
Девушка сразу поняла, что муж ей изменяет, когда увидела родимое
Ученые нашли редкого краба, которому больше 100 миллионов лет и он видел динозавров, но сохранился до наших дней
Ученые нашли редкого краба, которому больше 100 миллионов лет и он
Создатели Blair Witch и The Medium работают над новым крупным проектом
Создатели Blair Witch и The Medium работают над новым крупным проектом
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
В Forza Horizon 5 больше 700 тысяч игроков по раннему доступу
В Forza Horizon 5 больше 700 тысяч игроков по раннему доступу
Утечка данных VPN-сервисов, блокировка соцсетей в Узбекистане и другие события кибербезопасности
Утечка данных VPN-сервисов, блокировка соцсетей в Узбекистане и
Horizon: Forbidden West / Horizon 2: Forbidden West / Horizon: Запретный Запад
Horizon: Forbidden West / Horizon 2: Forbidden West / Horizon:
Elden Ring
Elden Ring
Evil Dead: The Game
Evil Dead: The Game

Топ на сегодня

Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое переосмысление сказок Пушкина и не только
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan

Еще по теме

521 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки
В Иркутской области подтвердили 538 новых случаев коронавируса за сутки
В Китай за сутки выявили один случай COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей за сутки от COVID-19 с начала пандемии