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Агата Муцениеце, Лиза Арзамасова, Наталья Подольская и другие на премьере спектакля Ильи Авербуха "Анна Каренина"

Агата Муцениеце, Лиза Арзамасова, Наталья Подольская и другие на премьере спектакля Ильи Авербуха "Анна Каренина"

4 ноября во Дворце спорта "Лужники" состоялась премьера спектакля "Анна Каренина", режиссером которого выступил Илья Авербух. Поддержать прославленного фигуриста приехали его супруга Лиза Арзамасова, Агата Муцениеце, Наталья Подольская, Дарья Мельникова с сыном и многие другие.

Как отметил Авербух, поддержка жены для него была особенно важна.

Лиза меня бесконечно поддерживает. Она всегда со мной, и сегодня пришла поддержать на премьеру. Это, наверное, самое дорогое, что может быть,

— сказал Авербух.

Своего двухмесячного сына Льва пара оставила дома под присмотром няни или близких и впервые после его рождения вместе с мужем вышла в свет. На красной дорожке, правда, супруги позировали по отдельности.


Лиза Арзамасова


Агата Муцениеце
Илья Авербух
Наталья Подольская
Дарья Мельникова с сыном
Даня Милохин (слева) и Агата Муцениеце (справа) с гостями

Главные роли в этом ледовом представлении исполнили Оксана Домнина, сыгравшая Анну Каренину, Евгения Медведева, которая исполнила роль Кити Шербацкой, и Татьяна Тотьмянина — она сыграла Бетси. Участие в спектакле принял и ее супруг Алексей Ягудин — ему досталась роль истопника. Алексея Каренина сыграл Максим Шабалин, а Вронского — Роман Костомаров.

От спектакля зрители остались в большом восторге. Агата Муцениеце отметила, что шоу ее поразило.

Я шла смотреть, как катаются на коньках, но потом совершенно забыла об этом, и, замерев, смотрела за тем, как разворачивается эта драматическая история, рассказанная на льду. Хореографические находки, грандиозные декорации очень точно подчеркивают все ключевые моменты истории,

— сказала актриса.

Посетить ледовый спектакль "Анна Каренина" можно будет до 14 ноября включительно — показы будут проходить во Дворце спорта "Лужники".


Катерина Шпица
Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым
Екатерина и Александр Стриженовы
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина
Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
Роман Костомаров
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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