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Активисты «Экорейда» сигнализируют о мусорной катастрофе в Ленинградской области

Активисты «Экорейда» сигнализируют о мусорной катастрофе в Ленинградской области

Активисты движения «Экорейд» даже не ожидали, что в Ленобласти настолько ужасная экологическая ситуация. Ранее они отреагировали на жалобы жителей Кузьмоловского городского поселения.
Внимание активистов обратили на загрязнение санитарной зоны, которая прилегает к ГИПХ. Проверка показала, что свалок на самом деле гораздо больше. Как пишет издание «Момент Истины», сейчас область находится на грани мусорной катастрофы.

Экоактивисты отметили, что количество свалок стремительно растет. На их глазах спецтехника привезла отходы, которые потом попросту присыпали землей. На несанкционированную свалку привозили коммунальный мусор, вещества 4-го и 5-го класса опасности. Далее спецтехника засыпала отходы землей и разравнивала местность.
Участники движения «Экорейд» говорят, что даже не могут приблизительно подсчитать примерное количество таких захоронений мусора. Мало того, что отходы отравляют почву, так еще эти участки в будущем могут стать основой для строительной площадки.
В жилом районе «Парнас» была обнаружена огромная свалка. О ее существовании местные власти просто не могли не знать. Тем не менее пока никто не собирается ее убирать.
Активисты «Экорейда» собираются провести собственное расследование, чтобы узнать, кто причастен к загрязнению окружающей среды в Ленобласти.
# Общество
По материалам: RSUTE

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