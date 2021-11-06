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Алексей Кортнев показал новорожденную дочь

Алексей Кортнев показал новорожденную дочь
55-летниий солист группы «Несчастный случай», музыкант Алексей Кортнев  на днях сообщил о пополнении в семье. Артист стал отцом в шестой раз. В семье Алексея Кортнева и его супруги, 45-летней гимнастки, Амины Зариповой четверо детей: 18-летний Арсений, 15-летний Афанасий, десятилетняя Аксинья и малышка Агафья, которая родилась несколько дней назад. Еще у певца есть два сына от предыдущих браков: Артемий и Никита, они уже совсем взрослые и не живут с отцом. Артист всегда мечтал о большой семье. В одном из интервью, когда у него было только три ребенка, он отмечал, как было бы здорово завести еще детей. Ведь именно в них исполнитель видит главную цель и счастье в жизни. «Если позволяют обстоятельства, здоровье и доходы семьи, то почему бы и не родить ребенка. Тем более, мне кажется, что это идеально, когда в семье подрастает маленький. Он является стимулом жить дальше. Мы с Аминой надеемся, что нам еще удастся это выполнить», — откровенничал как-то Кортнев.
Аксинья и Афанасий Кортневы с новорожденной сестрой Артист не стал отклоняться от задуманного и вот уже в шестой раз он стал папой. Обычно люди стараются прятать лицо новорожденного, но Алексею очень хотелось поделиться снимками своего большого дружного семейства. Поклонники отмечают, что кадры и правда получились очень трогательными.
Амина Зарипова с дочерьми Аксиньей и Агушей «Вид на ухо через пятки. День пятый», - подписал фото многодетный отец.

Арсений, Афанасий и Аксинья Кортневы с новорожденной сестрой Агушей «Дети возятся с Агушей. И собака Редиска тоже…», — пояснил Кортнев. В комментариях фанаты умиляются тому, как нежно ребята обходятся с новым членом семьи. Все моментально осыпали музыканта поздравлениями и теплыми словами: «Здоровья, счастья и благополучия Агуше!!»; «Боже, как я рада за вас!!!»; «Дети так чудесно нежатся с малышом! Добра вам и здоровья!».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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