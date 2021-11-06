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Андрей Бурковский неожиданно вернулся во МХТ

Андрей Бурковский неожиданно вернулся во МХТ
Актер Андрей Бурковский недавно заявил, что покидает театр. И месяца не прошло с того момента, как актер объявил в соцсетях, что покидает любимый театр после десяти лет службы. Сегодня Андрей Бурковский сообщил, что он вернулся в МХТ. О своем решении актер сообщил в личном блоге очень лаконично: «Вернулся!!!». Поклонники 37-летнего артиста тут же отреагировали на новость: «Быстро ты нагулялся! Ура! Поздравляю!», «Ну это же прекрасно! Здорово! Великолепно». В комментариях под публикацией Андрея с поздравлениями отметились также телеведущая Екатерина Стриженова и певица Полина Гагарина. Напомним, в октябре Андрей Бурковский неожиданно для публики объявил о своем уходе из труппы. «Ушел из любимого театра. Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные десять лет», — писал актер в личном блоге.
Андрей Бурковский Некоторые стали выдвигать предположения, почему же Андрей решил оставить МХТ. По их мнению, косвенной «причиной» стал худрук учреждения Сергей Женовач. «Он выживает талантливых артистов, снимает аншлаговые спектакли, рядом с ним умирает все живое. Театр, который мы потеряли!» — негодовали подписчики. Напомним, что Женовач снял с репертуара постановку «Гоголь-центра», также был отменен ряд спектаклей Константина Богомолова. Но на прошлой недели Сергея Женовача сменил на ответственном посту Константин Хабенский. Первым решением Константина Юрьевича стало возвращение в репертуар спектакля Богомолова «Идеальный муж». Теперь же, видимо, он взялся за кадровые вопросы. Так или иначе, бывший кавээнщик остался верен родному театру. напомним, в 2010 году он поступил в Школу-студию МХАТ, а по окончании учебы был принят в МХТ, в котором работает уже десять лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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