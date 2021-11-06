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Андрей Григорьев-Апполонов купался в презервативе

Андрей Григорьев-Апполонов купался в презервативе
51-летний певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о трагичном случае на отдыхе. Солист группы «Иванушки International» рассказал о необычном приключении, которое произошло с ним в Турции около десяти лет назад. Тогда Андрей был женат на Марии, они вместе с сыном отправились в курорт. Там с артистом случилось несчастье. В первый же день рыжий «Иванушка» отправился изучать территорию аквапарка. Артист решил начать с небольшой детской горки. Чтобы было веселее, он скатился с нее не на спине, а на животе. Съехав с горки, он ударился ногой так сильно, что повредил ее. «Забавнейшая история произошла у меня в отпуске в Турции. Там была детская горка, с которой можно спокойно съехать и плюхнуться в водичку. Но я-то лёгких путей не ищу! И, разумеется, когда я оказался в воде, мои ноги со всей дури ударились о дно, и между большим и указательным пальцами правой ноги образовалась дыра, миллиметров пять! То есть просто порвалась нога!» - рассказал об инциденте певец. Григорьев-Апполонов сразу отправился в медпункт, там ему зашили рану. Врачи настоятельно порекомендовали россиянину не мочить ногу. «И что мне делать две недели без моря у моря? Короче, я в афиге и с костылём...» - пояснил исполнитель хита «Тучи». Выручила Андрея жена, с которой он жил в браке до 2019 года. Мария догадалась использовать средство контрацепции, чтобы повязка в бассейне не намокла. Певец натянул презерватив на стопу. Резинка плотно прижималась к ноге, и вода не протекала внутрь. «Включилась смекалка моей жёнушки. Так как очень хотелось купаться, мы решили попробовать. И что бы вы думали?! Сработало! Надо было видеть лицо доктора, когда он через час проходил мимо бассейна! «Андрей! Я же сказал! Нельзя мочить рану!». На что я вытащил её из воды и показал ему ногу в презервативе! «Ох уж эти русские!», — сказал врач и пошёл...» - рассказал солист популярной группы.
Андрей Григорьев-Апполонов с презервативом на ноге Подписчики певца в Instagram оценили смекалку бывшей жены и пообещали взять этот прием на вооружение.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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