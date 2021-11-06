Анонсирована новая игра Ondeh Ondeh от создателей No Straight Roads





Разработчики из Metronomik (создатели проекта No Straight Roads) анонсировали новую игру – она получила название Ondeh Ondeh. Это снова проект, который ориентирован на аудио, но, как отмечают в анонсе разработчики, он будет «более странным и фантастическим». Подробностей пока мало, есть только дебютный тизер, который можно посмотреть ниже.

Названный в честь одноименного малазийского десерта, проект Ondeh Ondeh подарит игрокам очаровательную историю, которая прекрасно переплетается с увлекательными исследованиями, искусством и малазийской культурой.

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Игра Ondeh Ondeh должна выйти на «next-gen платформах». Вероятно, речь идет о Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, но пока это разработчики не уточняют.