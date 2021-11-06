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Анонсирована новая игра Ondeh Ondeh от создателей No Straight Roads

Анонсирована новая игра Ondeh Ondeh от создателей No Straight Roads


Разработчики из Metronomik (создатели проекта No Straight Roads) анонсировали новую игру – она получила название Ondeh Ondeh. Это снова проект, который ориентирован на аудио, но, как отмечают в анонсе разработчики, он будет «более странным и фантастическим». Подробностей пока мало, есть только дебютный тизер, который можно посмотреть ниже.

Названный в честь одноименного малазийского десерта, проект Ondeh Ondeh подарит игрокам очаровательную историю, которая прекрасно переплетается с увлекательными исследованиями, искусством и малазийской культурой.


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Игра Ondeh Ondeh должна выйти на «next-gen платформах». Вероятно, речь идет о Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, но пока это разработчики не уточняют.

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По материалам: newxboxone

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