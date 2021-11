As Dusk Falls

Один город, две семьи, три десятилетия секретов. As Dusk Falls – интерактивная драма, касающаяся переплетенных жизней двух семей на протяжении 30 лет в небольшом городке Аризона. Начиная с неудачного ограбления в 1999 году, ты принимаешь решения, значительно влияющие на жизни персонажей в эпичной истории предательства, пожертвования и отклика.

As Dusk Falls, разработка независимой студии Interior/Night, была одной из главных тем мероприятия Xbox Games Showcase. Каролина Маршал основала студию в 2017 года, и As Dusk Falls станет дебютной разработкой компании. Маршал ранее работала в Quantic Dream как главный игровой дизайнер для Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Несколько бывших сотрудников Quantic Dream и других студий Sony перешли в Interior/Night вслед за Маршал, и это влияние проявилось в первом проекте команды. Согласно GamesRadar, As Dusk Falls представляет новое поколение повествовательных игр, является пересечением сериала и сюжетных видеоигр. Отказываясь от живых видеосъемок, Interior/Night снимает актеров на зеленом фоне, затем раскрашивает выбранные кадры и вводит их в 3D. Маршал отчасти выбрала этот процесс, чтобы помочь производству, ускорить его.