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Avowed

Avowed – игра нового поколения для Xbox, похожая на ролевые игры с открытым хай-фэнтези миром вроде Skyrim. Кроме того, игра может иметь прямую связь с давней серией Obsidian, Pillars of Eternity. Дата релиза игры еще не известна, вероятно, игра выйдет в 2021 или 2022 году. Разработка начата в 2018 году, игрой занимается команда из 100 человек, которая может быть расширена в будущем. Игра будет доступна на Xbox Series X, Xbox Game Pass и Windows 10. Microsoft купила Obsidian Entertainment в ноябре 2018 года, поэтому эксклюзивность для платформ Microsoft ожидаема.

В трейлере кратко показан геймплей Avowed: ролевая игра от 1-го лица, сеттинг Эоры – мира, известного по серии Pillars of Eternity. Фанаты верят, что игра заполнит бреши в мифологии этой серии, станет приквелом к ней. В трейлере были замечены элементы из мира серии – язык, имя бога.

Из утечек информации про игру стало кое-что известно:


Полностью открытый мир, гораздо более плотный, чем в Skyrim
Главный сеттинг – регион Живые Земли из Эоры, которые упоминались в Pillars of Eternity, но никогда не были игровыми
Значительный акцент на реактивности мира, освещении и следующем поколении систем искусственного интеллекта и физике (особенно на физике в магических системах)
Погода в реальном времени
Продвинутый инструмент создания персонажей
Поддержка модов
Очень большое количество фракций, но сделанных совсем иначе, чем в Skyrim
Возможность иметь компаньонов, но действующих иначе, чем в Outer Worlds
Бои против надвигающейся угрозы тирании. Они будут независимы от других элементов истории Pillars of Eternity
Много боев с боссами, причем немногие боссы будут крупнее игрока
Акцент на архитектуру вроде знаковых вех, статуй, зданий
Два больших города, еще много мелких городов
Акцент на фауне и дикой жизни Эоры, включая реки, горы, пустынные области
Возможность убивать всех, даже ключевых игроков
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По материалам: gamebomb

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