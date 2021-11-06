Avowed

Avowed – игра нового поколения для Xbox, похожая на ролевые игры с открытым хай-фэнтези миром вроде Skyrim. Кроме того, игра может иметь прямую связь с давней серией Obsidian, Pillars of Eternity. Дата релиза игры еще не известна, вероятно, игра выйдет в 2021 или 2022 году. Разработка начата в 2018 году, игрой занимается команда из 100 человек, которая может быть расширена в будущем. Игра будет доступна на Xbox Series X, Xbox Game Pass и Windows 10. Microsoft купила Obsidian Entertainment в ноябре 2018 года, поэтому эксклюзивность для платформ Microsoft ожидаема.

В трейлере кратко показан геймплей Avowed: ролевая игра от 1-го лица, сеттинг Эоры – мира, известного по серии Pillars of Eternity. Фанаты верят, что игра заполнит бреши в мифологии этой серии, станет приквелом к ней. В трейлере были замечены элементы из мира серии – язык, имя бога.

Из утечек информации про игру стало кое-что известно:

Полностью открытый мир, гораздо более плотный, чем вГлавный сеттинг – регион Живые Земли из Эоры, которые упоминались в, но никогда не были игровымиЗначительный акцент на реактивности мира, освещении и следующем поколении систем искусственного интеллекта и физике (особенно на физике в магических системах)Погода в реальном времениПродвинутый инструмент создания персонажейПоддержка модовОчень большое количество фракций, но сделанных совсем иначе, чем вВозможность иметь компаньонов, но действующих иначе, чем вБои против надвигающейся угрозы тирании. Они будут независимы от других элементов историиМного боев с боссами, причем немногие боссы будут крупнее игрокаАкцент на архитектуру вроде знаковых вех, статуй, зданийДва больших города, еще много мелких городовАкцент на фауне и дикой жизни Эоры, включая реки, горы, пустынные областиВозможность убивать всех, даже ключевых игроков