Битва образов: лучшее за неделю — от хитов Хэллоуина до "парижанки" Клавы Коки и "хищницы" Анастасии Решетовой

Вадим Карасев

Ну что же, пришло время снова обсудить яркие образы недели и посмотреть, чем же наши герои собирали лайки в инстаграме на этот раз. Одной из главных модных тем на этой неделе, конечно, стал Хэллоуин, так что не будем обходить его стороной и в нашей подборке. Звезды на этот раз разошлись — многие представили не по одному образу, которые мы внимательно рассматривали в наших хэллоуиновских материалах.

До финала добрались если не лучшие из лучших, то точно одни из самых запомнившихся и обсуждаемых. Гарри Стайлс замахнулся на голливудскую классику и предстал в образе Дороти из "Волшебника страны Оз", Томми Дорфман взялся за образ принцессы Дианы — ситуативочка под выход фильма "Спенсер". А вот Мадонна, кажется, пару последних Хэллоуинов проспала — Харли Квинн явно so last season. Дарья Коновалова, как можно было бы подумать, в своем будничном наряде, но нет, это тоже Хэллоуин.





Томми ДорфманГарри СтайлсМадоннаДарья Коновалова

Может показаться, что и фото Анастасии Решетовой с костюмированной вечеринки, куда она пришла в образе отдыхающей на пляже в Анталье из 2004 года, но нет. Так Анастасия действительно отдыхает, но в 2021 году и в ОАЭ.

В "хищной" команде сегодня и Эрика Кикнадзе, но представляет она зимний образ — и в таком виде уже, конечно, ближе к Кейт Мосс, а не к мемам про отдых россиян в all inclusive.





Анастасия РешетоваЭрика Кикнадзе

Клаву Коку, похоже, все не отпускает ее поездка во Францию (и обязательства по рекламе бюджетного алкоголя). Клава, еще несколько таких образов, и ты с легкостью пройдешь кастинг в следующий сезон "Эмили в Париже"!





Клава Кока

У Элизабет Херли продолжается лето, ну а у нас начинается депрессия — и как ей только удается выглядеть настолько роскошно!





Элизабет Херли

Впрочем, секрет, конечно, может скрываться и в том самом бесконечном лете. Вечно отдыхающие Виктория Шелягова и Снежана Георгиева, которая своим образом в Gucci ставит эффектную точку, тоже выглядят весьма впечатляюще.





Лучший образ недели из инстаграма

Виктория ШеляговаСнежана ГеоргиеваТомми ДорфманГарри СтайлсМадоннаДарья КоноваловаАнастасия РешетоваЭрика КикнадзеКлава КокаЭлизабет ХерлиВиктория ШеляговаСнежана ГеоргиеваНадя Бесчетникова