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Большинство энергоблоков украинских ТЭС остановились из-за дефицита угля

Большинство энергоблоков украинских ТЭС остановились из-за дефицита угля
Трипольская ТЭС

Больше половины энергоблоков украинских тепловых электростанций (ТЭС) прекратили свою работу из-за недостатка угля. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам бюджета Иван Крулько.

По его словам, за счет угольной генерации власти страны "балансируют атомную энергетику".

"На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют", — сказал нардеп.

По его словам, накануне из-за снижения до минимума поставок угля остановилась самая мощная в Киевской области Трипольская ТЭС, которая принадлежит правительству Украины.

"Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?" — добавил депутат.

Ранее стало известно, что Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину. В правительстве объяснили такое решение растущими внутренними потребностями. Кроме того, в Киеве заявили о проблемах с получением угля из Казахстана, который поставляется на Украину транзитом через Россию.



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По материалам: uposters.ru

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