Братчанин выстрелил в двоих мужчин, приревновав подругу

В Братске обвиняют 48-летнего местного жителя в покушении на убийство двух лиц. По версии следствия, 3 ноября он пришел в квартиру к подруге своей знакомой и увидел, что они вместе с двумя мужчинами распивают алкоголь. На почве ревности братчанин достал имеющийся при себе пистолет и выстрелил. Мужчины получили огнестрельные ранения в область бедра. Злоумышленник скрылся.

Мужчинам оказали медицинскую помощь. Сотрудники полиции задержали стрелка в Чунском районе и доставили в следственный отдел. Его заключили под стражу. Известно, что он был судим за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.