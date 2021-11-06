Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Братчанин выстрелил в двоих мужчин, приревновав подругу

В Братске обвиняют 48-летнего местного жителя в покушении на убийство двух лиц. По версии следствия, 3 ноября он пришел в квартиру к подруге своей знакомой и увидел, что они вместе с двумя мужчинами распивают алкоголь. На почве ревности братчанин достал имеющийся при себе пистолет и выстрелил. Мужчины получили огнестрельные ранения в область бедра. Злоумышленник скрылся.

Мужчинам оказали медицинскую помощь. Сотрудники полиции задержали стрелка в Чунском районе и доставили в следственный отдел. Его заключили под стражу. Известно, что он был судим за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Анастасия Макеева рассказала о своей недвижимости за рубежом
Анастасия Макеева рассказала о своей недвижимости за рубежом
Роза Сябитова возмутила людей своим участием в шоу «Модный приговор»
Роза Сябитова возмутила людей своим участием в шоу «Модный приговор»
Светлана Лобода призналась, что может заплатить за ужин с мужчиной
Светлана Лобода призналась, что может заплатить за ужин с мужчиной
Андрей Григорьев-Апполонов купался в презервативе
Андрей Григорьев-Апполонов купался в презервативе
Светлана Лобода высказалась о своем любимом мужчине
Светлана Лобода высказалась о своем любимом мужчине
Наталья Рудова продемонстрировала свое нижнее белье
Наталья Рудова продемонстрировала свое нижнее белье
Крепление на фаркоп для велосипеда: выгодное решение для перевозки
Крепление на фаркоп для велосипеда: выгодное решение для перевозки
Чип-тюнинг и удаление катализатора: комплекс работ для улучшения параметров автомобиля
Чип-тюнинг и удаление катализатора: комплекс работ для улучшения
Выбор грузовых боксов: на что обратить внимание?
Выбор грузовых боксов: на что обратить внимание?
Будет ли гаражная амнистия 2021 года
Будет ли гаражная амнистия 2021 года
Новое поколение EVA ковриков от Euromat3d
Новое поколение EVA ковриков от Euromat3d
Основы правильного выбора автомобильных шин
Основы правильного выбора автомобильных шин

Топ на сегодня

Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке

Еще по теме

Стрельба произошла на детской площадке в Московской области
Драка со стрельбой произошла в кафе Киева
Мужчина выстрелил в посетителя московского ресторана
В Москве задержали убийцу двукратного чемпиона мира по кикбоксингу