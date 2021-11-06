Будет ли гаражная амнистия 2021 года

Некоторые хранят свое авто на улице, на стоянках или в паркингах в помещениях. А другие покупают для своей машины отдельный домик — гараж. В настоящее время далеко не все они имеют официальный статус. Чтобы найти решение по данному вопросу, государство начинает разработку ряда законопроектов и руководящих документов. Новая политика государства называется гаражной амнистией.

Что такое гаражная амнистия: закон





Это ряд законопроектов и нормативно-правовых актов, разрабатываемых с целью упрощения процесса оформления прав собственности на земельный участок под объектом и саму постройку. Данные нормы призваны решать несколько проблем:

Упрощение оформления законных прав собственности на строение и земельный участок под постройкой. Официальное принятие определения «гараж» как постройки, в которой не проживают люди, но которая должна быть поставлена на учет в соответствующих органах в предусмотренном законом порядке. Порядок оформления прав собственности на объекты, имеющие в своем составе несколько боксов. Урегулирование проблемных вопросов, связанных с передачей земель кооперативами под застройку и иные нужды без согласия собственников.

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На заметку! Так, например, в Москве и Подмосковье несколько больших площадей кооперативов были переданы застройщику для создания новых жилых комплексов без согласия владельцев.

Гаражная амнистия в России — это общенародное наименование принимаемых законодательных актов.

Когда вступит в силу закон о гаражной амнистии в 2021 году: последние новости

Первые упоминания о разработке закона и нормативно-правовых актов об амнистии датируются 2018 годом. Известно, что данные вопросы разрабатывались законодательной ветвью власти Российской Федерации около двух лет. Ожидалось, что закон вступит в силу в 2020 году. Но в связи с внесением различных изменений и применением доработок вступление в законную силу ожидается в 2021 году.

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На заметку! Данный проект поступил в правительство РФ, по официальным данным, 16 декабря 2020 года. Однако пока он находится на стадии проработки и в Государственную Думу Российской Федерации еще не поступал.

В некоторым источниках утверждается, что данный законопроект будет принят в первом квартале 2021 года. О том, какого числа какого именно месяца заработает закон, пока не сообщается.

Как правильно зарегистрироваться свой гараж





Прежде всего предполагается, что до начала процесса регистрации объекта постройка должна отвечать следующим требованиям:

должна быть капитальной (иметь фундамент);

расположена на земле, принадлежащей государству или муниципалитету;

ее строительство должно было быть окончено до 2004 года.

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Процесс регистрации гаража в собственность будет включать несколько этапов:

сбор владельцем необходимого пакета документов;

подача пакета в Росреестр или многофункциональный центр;

регистрация земли под гаражом, а затем самой постройки.

На заметку! При учете правильно собранного пакета документов весь процесс регистрации права собственности, по заверению законодателей, будет проходить в короткие сроки.

Список документов для оформления гаража по амнистии





Для регистрации права собственности на гараж и землю под ним необходимо собрать документацию. А именно:

заявление на оформление права собственности установленного образца;

один из документов, подтверждающих фактическую собственность (технический план строения, выписка из решения кооператива о выделении строения под нужды хранения авто, иные договоры);

документ, подтверждающий, что гараж построен до 2004 года;

документы, подтверждающие льготы (если таковые имеются).

На заметку! В данном законе имеется примечание, что региональное правительство имеет право расширять перечень необходимого пакета документов собственным решением.

Принятие данного закона и соответствующих нормативно-правовых актов позволит официально закрепить право собственности на гаражное помещение и землю под ним за конкретным человеком. Также будет возможность передавать от человека человеку помещение с оформлением дарственной, вносить гараж в завещание, но при этом за собственниками закрепится обязанность уплаты налогов за землю и гаражное помещение. В целом закон призван упорядочить отношения органов, организаций и людей, закрепить права субъектов регулирования официально. Амнистия должна упростить жизнь многим людям, однако, когда она начнется, еще не известно.