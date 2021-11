Цена Bitcoin Cash выросла на 5% на фоне фейковой новости о сотрудничестве с Kroger

5 ноября на официальном сайте для инвесторов американской сети супермаркетов Kroger вышла новость о добавлении в качестве оплаты криптовалюты Bitcoin Cash. Пресс-релиз оказался фейком.

ICYMI: This morning a press release was fraudulently issued claiming to be The #Kroger Co. that falsely stated the organization will begin to accept Bitcoin Cash. This communication was fraudulent and is unfounded and should be disregarded.