Чехлы для автокресел: назначение, виды и материалы

Любой владелец автомобиля заботится о том, чтобы его машина как можно дольше сохраняла первозданный вид. Несмотря на все старания, первой из строя выходит обивка сидений. Чтобы этого избежать и продлить срок службы, можно воспользоваться чехлами для автокресел. Присмотреть отличный вариант можно тут – https://satom.ru/t/chehly-nakidki-mayki-dlya-avtokresel-137/, а определиться с моделью поможет эта статья.

Зачем нужны чехлы для автокресел?

В салоне автомобиля обшивка кресел изнашивается быстрее всего. На нее влияет все: застежки на одежде, влажность, перепады температуры, перевозка багажа и прочее. А если в машине часто бывают дети или животные, то срок эксплуатации сократится еще больше. Чтобы этого избежать, лучше сразу присмотреть чехлы или накидки для сидений.

Подобный аксессуар эффективно защищает кресло от пятен и повреждений. Также всегда можно выбрать уникальный дизайн, который украсит салон и сделает его более уютным и оригинальным. Кроме этого, накидки достаточно многофункциональны, ведь они:

сохраняют заводскую обшивку в идеальном состоянии;

скрывают уже полученные дефекты;

освежают и украшают салон автомобиля;

повышают удобство при посадке за счет мягких вставок под шею;

могут быть с подогревом, делая поездку более комфортной.

Помимо вышесказанного, такой аксессуар очень практичный. Его не нужно чистить каждый день, что значительно экономит время при уборке салона. А если появились какие-то загрязнения, то накидку можно постирать в обычной машинке на деликатном режиме.





Виды чехлов для автокресел

Современный рынок предлагает огромный выбор всевозможных авточехлов. Поэтому легко растеряться в этом разнообразии, особенно, если не знать какая модель нужна. Чтобы легче ориентироваться в ассортименте и точно выбрать подходящий аксессуар, стоит учесть его вид:

модельные – изготовленные исключительно для той или иной модели автомобиля. Они всегда идеально садятся и эстетично смотрятся на сидениях;

универсальные – подходят практически для любых кресел. Они хорошо регулируются и хорошо усаживаются. Единственный недостаток – появление небольших складочек при использовании, но они не так заметны;

майки для автокресел – подойдут любому сиденью. Они плотно садятся на кресло, облегая его со всех сторон. Их легко надевать и снимать, а в уходе они неприхотливы;

накидки – подходят для определенных моделей авто. Они легкие в установке и отлично смотрятся. Но покрывают только центральные части спинки и сиденья, а участки по бокам остаются открытыми;

индивидуальные – изготавливаются на заказ. Обладают множеством преимуществ – идеальная посадка, уникальный дизайн, качественный материал и проработанные детали;

анатомические – отличаются наличием вставок под поясницу, а также боковых поддержек. Такие модели снимают напряжение со спины, делая посадку более комфортной. Идеально подходит тем, кто много времени проводит за рулем.

Каждый из видов имеет свои преимущества и недостатки. Все они прекрасно справляются со своими задачами. Поэтому при выборе необходимо учитывать собственные предпочтения и возможности.





Материалы для пошива авточехлов

Определившись с видом аксессуара, уже можно значительно сузить диапазон выбора. Следующий важный критерий – материал пошива. Именно он указывает на долговечность и износостойкость чехлов. В производстве используются три основных вида материалов:

тканевые – самые распространенные и универсальные. Они неприхотливы в уходе, отличаются разнообразием расцветок и довольно практичны. Чаще всего используются: велюр, флок, жаккард, гобелен и твид;

кожаные – качественные и мягкие. Эффектно смотрятся на креслах, придавая автомобилю более дорогой вид. Хотя они довольно легко очищаются, им нужен бережный уход. При неаккуратном обращении они быстро придут в негодность;

меховые – более востребованы в холодном климате. Достаточно теплые и приятные на ощупь, но быстро пачкаются. Ухаживать за ними нужно тщательнее, а очищать необходимо в профессиональных химчистках.

При выборе чехлов для автокресел следует ориентироваться на собственные желания и предпочтения. Правильно подобранный аксессуар может визуально улучшить состояние салона и сделать владельца авто более респектабельным. Можно выбрать простые универсальные модели или выделиться и заказать индивидуальный пошив.

Статья создана по материалам маркетплейса Сатом.ру.