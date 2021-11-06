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Чип-тюнинг и удаление катализатора: комплекс работ для улучшения параметров автомобиля

Чип-тюнинг и удаление катализатора: комплекс работ для улучшения параметров автомобиля

Любое серьезное вмешательство в конструкцию транспортного средства может стать причиной сбоев в электронном блоке управления. Поэтому любые манипуляции подразумевают внесение соответствующих изменений в прошивку с целью исключить серьезные сбои и поломки. Наглядным примером такого взаимодействия может стать удаление катализатора, необходимость которого вызвана износом детали и ее частичным разрушением. Вместе с демонтажными работами осуществляется чип-тюнинг транспортного средства, позволяющий улучшить качественные динамические характеристики машины и сделать ее более безопасной.

Основные причины удаления катализатора

Структура катализатора состоит из множества мелких сот. Проходя сквозь них, вредные выхлопы из камеры сгорания охлаждаются и распадаются на вещества, менее опасные для окружающей среды. Однако на стенках сот остается значительное количество маслянистой сажи, удалить которую не представляется возможным. Поэтому у автовладельца есть только один выход: демонтировать старый катализатор, чтобы исключить вред для автомобиля из-за существенных нарушений в работе выхлопной системы.

Другие причины удаления катализатора – наличие на его поверхности существенных механических повреждений, что уменьшает его пропускную способность.

О неисправности свидетельствует индикация Р0420. Однако большинство специалистов автосервиса не рекомендуют менять нейтрализатор без видимых причин засорения: сбоев в работе двигателя, плавающих оборотов, резкого увеличения расхода топлива. Тем более что небольшой осадок на стенках сот не имеет решающего значения.

Точно установить неисправность катализатора позволяет осмотр его содержимого. Следы оплавленного металла, фрагменты сажи и маслянистых веществ на стенках сот – верные признаки дефекта, заставляющего автовладельца купить новый нейтрализатор.

Чип-тюнинг: услуга, без которой не обойтись

Замена катализатора может стать причиной сбоя в работе электронного блока, «настроенного на сотрудничество» с другой моделью устройства. Исключить его конфликт с новым оборудованием позволяет повторная прошивка электроники в рамках чип-тюнинга.


С помощью профессионального ПО опытный инженер внесет необходимые корректировки в электронику машины. Это позволит улучшить ее ходовые качества, снизит риск появления ошибочной индикации и повысит уровень безопасности транспортного средства.

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По материалам: okuzove

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