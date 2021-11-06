Что делать, если аккумулятор кипит при зарядке

Если аккумулятор кипит при зарядке, это вовсе не значит, что он вышел из строя и его пора заменить. В определенных условиях этот процесс не наносит вреда и является признаком нормальной работы системы. Но в некоторых ситуациях кипение свидетельствует о проблемах. Чтобы точно диагностировать их и своевременно принять необходимые меры, не нужно быть специалистом.

Должен ли кипеть аккумулятор при зарядке?





Для начала надо разобраться с принципом работы устройства. Электрическая энергия вырабатывается за счет окисления свинца в водном растворе серной кислоты. При разрядке свинец, из которого сделаны электроды, превращается в сульфат, покрывающий поверхность в виде налета.

Когда аккумуляторная батарея заряжается, происходит обратный процесс, и сульфат преобразуется в свинец. Происходит несколько десятков химических реакций, при которых не только восстанавливается металл, но и расходуется вода. Концентрация серной кислоты повышается, а плотность электролита увеличивается.

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Во время зарядки в определенный момент начинают выделяться пузырьки. Процесс не имеет ничего общего с кипением, но очень похож на него, отсюда и пошло название. Это и должно происходить, но только при определенных условиях.

Важно! Если долго держать аккумулятор разряженным, то сульфат свинца на поверхности пластин затвердевает и образует плотную корку, которая не разрушается и не позволяет зарядить АКБ. Это называется сульфатация. Чтобы избежать таких проблем, батарею нужно периодически заряжать.

Почему кипит аккумулятор при зарядке

Это объясняется протекающими в аккумуляторной батарее химическими процессами. Если вкратце, все происходит так:

На разряженном АКБ пластины покрыты слоем сульфата свинца. При зарядке он начинает постепенно разлагаться, и вся энергия уходит на обеспечение этого процесса. Свинцовые модули восстанавливаются и очищаются, повышается концентрация серной кислоты в растворе и увеличивается плотность электролита. Никакого кипения в этот период не наблюдается, он может занимать 8 часов и даже больше. Когда сульфат свинца полностью преобразовался в чистый металл, энергия расходуется на электролиз. В процессе начинает увеличиваться плотность и образуются газы, которые в виде пузырьков поднимаются на поверхность, и возникает эффект кипения. Кипящую батарею нужно подержать в таком состоянии еще несколько часов. В этот период емкость увеличивается. Контролировать показатели проще всего мультиметром. Если значение перестало меняться и остается неизменным на протяжении 30-40 минут, зарядку следует прекратить.

Но встречаются ситуации, когда батарея начинает кипеть практически сразу после подключения к зарядному устройству. В этом случае слой сульфатов такой плотный, что они просто не растворяются, поэтому процесс электролиза воды начинается сразу. Подобная ситуация может возникнуть по нескольким причинам:

Если кипение начинается буквально через 20-30 минут, то поверхность пластин сильно сульфатирована. В этом случае восстановить работоспособность батареи не получится. Когда процесс наблюдается по прошествии пары часов, пластины сульфатированы частично. В этом случае есть шанс восстановить их. Если кипит только одна из банок или же только в одной процесса нет, причины могут быть разными – от нехватки электролита до замыкания или разрушения пластин.

Важно! Не стоит оставлять аккумуляторную батарею без присмотра при зарядке. Следует контролировать процесс хотя бы раз в час, чтобы своевременно обнаружить проблемы.

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Как определить кипение аккумулятора

Чтобы определить, что АКБ кипит, не нужно быть специалистом. И если при зарядке это легко проконтролировать, то в процессе эксплуатации многие не замечают проблему, и в итоге батарея выходит из строя. Узнать о неисправности можно по нескольким признакам:





Зеленый налет или сильные окислы на клеммах аккумулятора. Также при открывании капота можно услышать отчетливый запах электролита. Если под аккумулятором в месте его крепления есть значительная коррозия, а остальное пространство чистое, то, скорее всего, подтекает электролит. Это происходит из-за кипения АКБ. Чтобы убедиться в том, что проблема есть, можно надеть на газоотводную трубку презерватив или небольшой воздушный шарик. Если со временем элемент начнет надуваться, присутствует излишнее газообразование. Если под рукой есть автомобильный стетоскоп, приставляйте его к каждой банке поочередно. В кипящих отсеках можно без труда услышать бульканье.

Эксплуатировать машину с такой неисправностью не стоит, так как аккумулятор вскоре просто выйдет из строя. Чем быстрее вы начнете разбираться с проблемой, тем выше шансы, что нормальную работу системы удастся восстановить.

Что делать, если кипит аккумулятор при зарядке

Тут все зависит от обстоятельств, поэтому нужны соответствующие меры. Помогут простые рекомендации:

Если кипение начинается через короткий срок после начала зарядки, налицо сульфатация пластин. В этом случае проводится процедура десульфатации. Если она окажется эффективной, нужно зарядить батарею в штатном режиме. Когда процесс возникает через продолжительное время и кипят все банки, это нормально. Нужно постепенно уменьшать силу тока, чтобы зарядить аккумулятор полностью. Так, если вначале было 5 А, то выставляется вначале 4, потом 2 и в конце 2 ампера. За счет этого обеспечивается наилучшая эффективность зарядки. Если есть бурление во всех банках кроме одной, проблема может оказаться в замыкании. Все достаточно сложно, но в некоторых случаях ее работоспособность можно восстановить. Когда не кипит только одна банка, нередко причина в слишком низком уровне электролита в остальных сегментах. Жидкость наливается по метке, а если ее нет, то ориентиром будут пластины, которые видно через отверстия. Они должны быть полностью закрыты. Если верхняя часть видна, долейте дистиллированной воды. Если одна банка не кипит, то может потребоваться десульфатация или же нужно долить дистиллированную воду, если электролита недостаточно.





Следует понимать: чем старше батарея, тем выше вероятность того, что она просто отработала свой ресурс. Со временем начинают разрушаться пластины или перегородки, защищающие их от соприкосновения.

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Когда не обойтись без помощи профессионалов

В некоторых ситуациях не стоит самостоятельно устранять неисправности батареи, чтобы еще больше не ухудшить ее состояние. Тут важно учесть несколько простых рекомендаций:

Если у вас нет нормального зарядного устройства и вы сомневаетесь, что сможете провести обслуживание, проще всего сразу поручить работу профи. Услуги стоят недорого. Когда есть подозрение об замыкании банки, устранить его можно только путем разборки батареи и замены изолирующих проставок. Сделать это в домашних условиях тяжело. Профессионалы подскажут, есть ли смысл в этой работе, и смогут выполнить ее качественно. Когда аккумулятор кипит, но не заряжается, лучше также отдать его на проверку для оценки состояния. Качественно провести десульфатацию сложно. Для этого нужно специальное устройство, которое эффективно удаляет налет и восстанавливает нормальную работоспособность аккумуляторных батарей. Работу можно провести и стандартной зарядкой, но придется соблюдать определенную схему и постоянно следить за состоянием батареи. Любые повреждения могут нарушить работу и создать опасность при эксплуатации автомобиля. Электролит при попадании на детали вызывает их коррозию, а резиновые элементы и изоляцию проводки состав может просто разрушить. Если у вас необслуживаемый аккумулятор и в нем нет пробок для открывания банок, то при возникновении любых проблем лучше сразу отдать его специалистам. Вы не сможете долить дистиллированную воду. Иногда даже вскрыть систему, не повредив ее деталей, бывает сложно.

Важно! Всегда проводите зарядку АКБ на малых токах в течение длительного времени. Это самый безопасный и эффективный вариант, который позволяет восстановить емкость. В профилактических целях подзаряжайте батарею хотя бы раз в полгода, тогда на пластинах не образуется плотный слой сульфатов, а срок службы существенно увеличится.

Кипение аккумулятора при зарядке – опасный симптом, если он наблюдается вскоре после ее начала. Также важно наблюдать, кипят ли все банки, так как неполадка может возникнуть только в одной или двух. Кипящая батарея на работающей машине – это всегда показатель неисправности.

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