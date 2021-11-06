Давид Манукян признался, что ходит голый по дому

Блогер Давид Манукян рассказал о своем самолюбии. 28-летний певец, известный как просто Дава, принял участие в шоу Ляйсан Утяшевой. Артист был предельно откровенен, отвечая на вопросы спортсменки, даже самые провокационные. Так, например, гимнастка расспрашивала рэпера о зоне комфорта, а затем неожиданно поинтересовалась: «А ты голый ходишь дома? Я про психологическую свободу…» Блогер поначалу рассмеялся, однако уверенно заявил: «Да!». Ведущая добавила: «А ты можешь возле зеркала сказать: «Хм. Офигенный!» и пойти дальше?» — спросила ведущая. Смеясь, Дава утвердительно кивнул. «Дай пять!» — воскликнула сквозь смех Утяшева. «Это самолюбование, понятное дело. Но я думаю, ты должен любить себя. Если себя не любишь, то как тебя могут полюбить другие?» — рассуждал Дава. Поклонники поддерживают мнение артиста: «Какой же он искренний и смешной», «Давид тот еще красавчик, ждем фото голышом», «Когда расстался с Бузовой и пытаешься показать, что ты все тот же красавчик, а не заплывший от слез тюленьчик».Полуобнаженный Давид Манукян Напомним, что в начале года Дава рассказал о госпитализации из-за проблем со здоровьем. Однако позже выяснилось: артист сделал ряд пластических операций и липосакцию. Позже рэпер признался, что действительно обратился к хирургам, чтобы сформировать красивый пресс. Отметим, Дава в январе расстался с Ольгой Бузовой. Новость об их расставании не умолкала несколько месяцев. Так еще и сами артисты подливали огонь в масло, сопровождая разрыв публичными разборками. Звезда обвинила экс-возлюбленного в токсичных отношениях. Артисты до сих пор не пришли к мирному соглашению. Так, недавно Манукян показал личную переписку с Ольгой. В начале ноября Манукян на съемках шоу «Дуэты» канала «Россия 1» заключил в нежные объятия Мари Краймбрери. Дава поделился, что его знаки внимания недвусмысленны. Певец был восхищен Мари, и объявил подписчикам, что намерен добиться ее взаимности. Он обратился к поклонникам за помощью, чтобы те помогли ему обратить на себя внимание. «Кажется, я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: «Иди с Давидом на свидание», — написал Давид в личном блоге.