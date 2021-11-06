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Демо-версия COGEN: Sword of Rewind доступна на Xbox One и Xbox Series X | S

Демо-версия COGEN: Sword of Rewind доступна на Xbox One и Xbox Series X | S


В Microsoft Store стала доступна бесплатная демо-версия игры COGEN: Sword of Rewind. Ее можно загрузить на приставки Xbox One и Xbox Series X | S. Демо-версия называется COGEN: Sword of Rewind — Special Mission, и она содержит специальный этап, который отсутствует в основной игре.

Задача в демо-версии COGEN: Sword of Rewind добраться до босса и победить его за отведенное время. Если вы не успеете, то будете перемещены в начало уровня. Если успеете и победите, то тоже будете перемещены в начало уровня, но в таком случае можно считать демо-версию завершенной.

COGEN: Sword of Rewind — Special Mission (Demo)

Перемотать, переосмыслить, повторить.
COGEN — это совершенно новый вид 2D-игры, в которой нет времени на смерть.
Перейти в Microsoft Store

Релиз игры COGEN: Sword of Rewind на приставках Xbox One и Xbox Series X | S запланирован на 27 января 2022 года.


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По материалам: newxboxone

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