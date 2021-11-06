День ангела Виктории отмечают 6 ноября 2021 года: яркие картинки и открытки, поздравления в стихах и прозе

Когда отмечать именины Виктории в 2021 году





Происхождение и значение имени

Картинки и открытки с именинами Виктории

Нежные поздравления с именинами Виктории в прозе и стихах

Дорогая Викуля, пускай в твоем сердце всегда царят счастье и гармония! Пусть все твои мечты сбываются, чтобы мир вокруг тебя наполнялся яркими красками! Желаю тебе сиять, как яркая звездочка, и получать от жизни только наслаждение!



Виктория, с прекрасным праздником тебя,

Ведь именины забывать нельзя,

Пусть ангел судьбу твою хранит,

Пусть счастье на крыльях к тебе летит.

Желаем здоровья тебе и удачи,

Настроения прекрасного в придачу,

Всех благ, достатка, радости, тепла,

Чтоб жизнь на сказку похожа была.



Поздравляю с Днём ангела, Виктория! Всяких тебе земных благ! И пусть ангел-хранитель тебя не оставляет даже в спокойную минуту – и, конечно, в миг горести. Желаю идти правильным путем, принимать свои решения, любить всем сердцем и взаимно, а также никогда не унывать!



Дорогая Вика, поздравляю

С Днем именин тебя!

Здоровья, счастья я тебе желаю,

Чтобы были рядом только лучшие друзья!



С днем ангела, Вика! Желаю всегда оставаться яркой неподражаемой девушкой, которая легко добьется своего и не упустит ни одной возможности быть счастливой.



С днем ангела, Виктория, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.



С Днем ангела, Вика! Желаю тебе жить, как в сказке, пусть тебе улыбается удача, покоряются все вершины и преклоняются перед тобой окружающие! Любви тебе и достатка!



Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела «нет»,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет.



Викуся, я тебя искренне поздравляю! Желаю тебе огромного счастья для души и чистой любви для сердца, радостных событий и несомненных успехов, великолепной красоты и прекрасного самочувствия!



Пусть радостным будет день,

Пусть Ваш облик радует глаз,

Поздравляем от всей души!

С Днем ангела, Виктория, вас!





Не зря тебя Викторией зовут —

Ты даже нехотя, но всё же побеждаешь.

Родные тебя любят, берегут,

Да ты сама, конечно, это знаешь.

Виктория, пускай твои глаза

Искрятся лишь от счастья. Улыбайся!

А если ненароком вдруг слеза —

Это соринка, и не сомневайся!

Ты сильная, но женственность твоя

Тобой нас заставляет любоваться.

Мы поздравляем искренне тебя!

Желаем жить и жизнью наслаждаться.





Вика, Викочка, Викуша —

Поздравляем, дорогуша,

И желаем доброты,

Счастья, солнца теплоты.

Чтобы жизнью наслаждалась

В море хоть раз в год купалась,

Отдыхала, веселилась,

И по жизни не грузилась!

Улыбалась и смеялась,

Никогда не замудрялась,

И с удачей и везением

Пребывала в настроении!



Именины Виктории приходятся на субботу, 6 ноября 2021 года. В этот день можно поздравить всех обладательниц этого имени с их Днем ангела, подарить им красочные картинки, открытки и поздравления в стихах и прозе.Ежегодно именины Виктории выпадают на 7 июня, 14 июня, 12 октября, в ноябре 6 и 30 числа, 23 декабря и 11 февраля. Покровительницей этого имени является святая Виктория Никомидийская, жившая на рубеже III и IV веков, во времена правления императора Деция. Она принадлежала к аристократической римской семье. Погибла во время гонений за веру в Иисуса Христа. Перед иконой Виктории Никомидийской можно попросить об исцелении и здравии близких, а также о помощи в трудных житейских ситуациях.Виктория — женское имя латинского происхождения. Женщина с этим именем отличается большой силой характера. Она храбрая и может получить то, что хочет. Внешне она часто остается хладнокровной и отстраненной, но в глубине ее души тлеют бурные эмоции и страсть.Виктория — женщина, привлекающая мужчин своим таинственным шармом. Обычно у нее много поклонников, поэтому на скучные вечера она не жалуется. При этом женщина с таким именем умеет хорошо разбираться в ситуации и выбирать действительно ценного партнера. Ее впечатляет не мужское хвастовство, а реальные действия.В своей профессиональной деятельности Виктория дисциплинирована и систематична. Для нее важна не только семья, но также карьера и социальное положение.************************************