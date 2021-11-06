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День ангела Виктории отмечают 6 ноября 2021 года: яркие картинки и открытки, поздравления в стихах и прозе

День ангела Виктории отмечают 6 ноября 2021 года: яркие картинки и открытки, поздравления в стихах и прозе

Именины Виктории приходятся на субботу, 6 ноября 2021 года. В этот день можно поздравить всех обладательниц этого имени с их Днем ангела, подарить им красочные картинки, открытки и поздравления в стихах и прозе.

Когда отмечать именины Виктории в 2021 году




Ежегодно именины Виктории выпадают на 7 июня, 14 июня, 12 октября, в ноябре 6 и 30 числа, 23 декабря и 11 февраля. Покровительницей этого имени является святая Виктория Никомидийская, жившая на рубеже III и IV веков, во времена правления императора Деция. Она принадлежала к аристократической римской семье. Погибла во время гонений за веру в Иисуса Христа. Перед иконой Виктории Никомидийской можно попросить об исцелении и здравии близких, а также о помощи в трудных житейских ситуациях.

Происхождение и значение имени


Виктория — женское имя латинского происхождения. Женщина с этим именем отличается большой силой характера. Она храбрая и может получить то, что хочет. Внешне она часто остается хладнокровной и отстраненной, но в глубине ее души тлеют бурные эмоции и страсть. 

Виктория — женщина, привлекающая мужчин своим таинственным шармом. Обычно у нее много поклонников, поэтому на скучные вечера она не жалуется. При этом женщина с таким именем умеет хорошо разбираться в ситуации и выбирать действительно ценного партнера. Ее впечатляет не мужское хвастовство, а реальные действия.
В своей профессиональной деятельности Виктория дисциплинирована и систематична. Для нее важна не только семья, но также карьера и социальное положение.

Картинки и открытки с именинами Виктории














Нежные поздравления с именинами Виктории в прозе и стихах



***
Дорогая Викуля, пускай в твоем сердце всегда царят счастье и гармония! Пусть все твои мечты сбываются, чтобы мир вокруг тебя наполнялся яркими красками! Желаю тебе сиять, как яркая звездочка, и получать от жизни только наслаждение!


***

Виктория, с прекрасным праздником тебя,
Ведь именины забывать нельзя,
Пусть ангел судьбу твою хранит,
Пусть счастье на крыльях к тебе летит.
Желаем здоровья тебе и удачи,
Настроения прекрасного в придачу,
Всех благ, достатка, радости, тепла,
Чтоб жизнь на сказку похожа была.


***
Поздравляю с Днём ангела, Виктория! Всяких тебе земных благ! И пусть ангел-хранитель тебя не оставляет даже в спокойную минуту – и, конечно, в миг горести. Желаю идти правильным путем, принимать свои решения, любить всем сердцем и взаимно, а также никогда не унывать!


***

Дорогая Вика, поздравляю
С Днем именин тебя!
Здоровья, счастья я тебе желаю,
Чтобы были рядом только лучшие друзья!


***
С днем ангела, Вика! Желаю всегда оставаться яркой неподражаемой девушкой, которая легко добьется своего и не упустит ни одной возможности быть счастливой.


***

С днем ангела, Виктория, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.


***
С Днем ангела, Вика! Желаю тебе жить, как в сказке, пусть тебе улыбается удача, покоряются все вершины и преклоняются перед тобой окружающие! Любви тебе и достатка!


***

Желаю Вике в именины
Различных жизненных побед,
Чтоб умной ты была и сильной,
Чтоб говорить умела «нет»,
Чтобы почаще улыбалась,
Пусть в жизни истинно везет,
Чтоб ты достойной оставалась,
Пускай тебя удача ждет.


***
Викуся, я тебя искренне поздравляю! Желаю тебе огромного счастья для души и чистой любви для сердца, радостных событий и несомненных успехов, великолепной красоты и прекрасного самочувствия!


***

Пусть радостным будет день,
Пусть Ваш облик радует глаз,
Поздравляем от всей души!
С Днем ангела, Виктория, вас!


***

Не зря тебя Викторией зовут —
Ты даже нехотя, но всё же побеждаешь.
Родные тебя любят, берегут,
Да ты сама, конечно, это знаешь.
Виктория, пускай твои глаза
Искрятся лишь от счастья. Улыбайся!
А если ненароком вдруг слеза —
Это соринка, и не сомневайся!
Ты сильная, но женственность твоя
Тобой нас заставляет любоваться.
Мы поздравляем искренне тебя!
Желаем жить и жизнью наслаждаться.


***

Вика, Викочка, Викуша —
Поздравляем, дорогуша,
И желаем доброты,
Счастья, солнца теплоты.
Чтобы жизнью наслаждалась
В море хоть раз в год купалась,
Отдыхала, веселилась,
И по жизни не грузилась!
Улыбалась и смеялась,
Никогда не замудрялась,
И с удачей и везением
Пребывала в настроении!
# Общество
По материалам: RSUTE

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