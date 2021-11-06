Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2021 года

День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2021 года

В православном мире почитается огромное количество святых ликов, и поистине великую народную славу снискала икона Богоматери «Всех скорбящих радость». В день почитания чудотворной иконы верующие молятся и просят у Небес благословения.


Святой лик Божией Матери считается одним из самых сильных. Икона олицетворяет крылья ангела, который склоняется над человеком, укрывая его от любых невзгод, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют молиться Божией Матери, чтобы получить ее покровительство.

В день почитания святого лика каждый верующий может помолиться перед святым ликом. Икона помогает в разных случаях:


дарит утешение при духовных и телесных ранах;
защищает от несправедливости;
помогает исцелиться от недугов и болезней;
дарует мир в душе и избавляет от сомнений;
покровительствует тем, кто ищет себя;
помогает легче переносить тяготы жизни.

Перед святым ликом не обязательно молиться заученными словами: молитва должна идти через сердце и душу, и услышана она будет не только в церкви, но и в любом месте. Верующие могут молиться как в дороге, так и дома, проходя мимо храма или находясь на работе:

«Пресвятая Богородица, заступница всего рода человеческого. Услышь меня, раба Божьего (имя), не отринь просьб моих искренних. Со смирением прошу Тебя, прими мое искреннее раскаяние в делах и поступках неблаговидных, усмири раны душевные, поддержи в добрых начинаниях и не оставь без своего внимания в минуту трудную. Аминь».


В день почитания святого лика верующие стараются посетить церковь, чтобы поприсутствовать на богослужении, преклониться перед иконой и поставить перед ней свечку, молясь не только за себя, но и за весь род человеческий.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Иркутянин запечатлел северное сияние в 20 километрах от города
Иркутянин запечатлел северное сияние в 20 километрах от города
В Казачинско-Ленском районе погиб пассажир въехавшего в столб Mercedes-Benz
В Казачинско-Ленском районе погиб пассажир въехавшего в столб
Большинство энергоблоков украинских ТЭС остановились из-за дефицита угля
Большинство энергоблоков украинских ТЭС остановились из-за дефицита
День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2021 года
День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2021 года
Релизный трейлер Age of Empires 4, игра выходит 28 октября
Релизный трейлер Age of Empires 4, игра выходит 28 октября
Дополнение Royal Court для Crusader Kings 3 не выйдет в этом году
Дополнение Royal Court для Crusader Kings 3 не выйдет в этом году
Объявлено, в какое время Age of Empires 4 станет доступна в России
Объявлено, в какое время Age of Empires 4 станет доступна в России
До -4 градусов ожидается в Иркутске днем 6 ноября
До -4 градусов ожидается в Иркутске днем 6 ноября
Юрист назвал способ вернуть украденные с карты деньги
Юрист назвал способ вернуть украденные с карты деньги
12 случаев, когда русский человек оказался в другой стране и сильно удивился, ведь у нас не так
12 случаев, когда русский человек оказался в другой стране и сильно
Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они подумали, что она шпионка и на это были причины
Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Топ на сегодня

Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое переосмысление сказок Пушкина и не только
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan

Еще по теме

День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2021 года
Праздник иконы Божией Матери «Знамение» 10 декабря 2020 года
День явления иконы Божией Матери в Казани 21 июля 2021 года