День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2021 года

Вадим Карасев

В православном мире почитается огромное количество святых ликов, и поистине великую народную славу снискала икона Богоматери «Всех скорбящих радость». В день почитания чудотворной иконы верующие молятся и просят у Небес благословения.

Святой лик Божией Матери считается одним из самых сильных. Икона олицетворяет крылья ангела, который склоняется над человеком, укрывая его от любых невзгод, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют молиться Божией Матери, чтобы получить ее покровительство.

В день почитания святого лика каждый верующий может помолиться перед святым ликом. Икона помогает в разных случаях:

дарит утешение при духовных и телесных ранах;защищает от несправедливости;помогает исцелиться от недугов и болезней;дарует мир в душе и избавляет от сомнений;покровительствует тем, кто ищет себя;помогает легче переносить тяготы жизни.

Перед святым ликом не обязательно молиться заученными словами: молитва должна идти через сердце и душу, и услышана она будет не только в церкви, но и в любом месте. Верующие могут молиться как в дороге, так и дома, проходя мимо храма или находясь на работе:

«Пресвятая Богородица, заступница всего рода человеческого. Услышь меня, раба Божьего (имя), не отринь просьб моих искренних. Со смирением прошу Тебя, прими мое искреннее раскаяние в делах и поступках неблаговидных, усмири раны душевные, поддержи в добрых начинаниях и не оставь без своего внимания в минуту трудную. Аминь».

В день почитания святого лика верующие стараются посетить церковь, чтобы поприсутствовать на богослужении, преклониться перед иконой и поставить перед ней свечку, молясь не только за себя, но и за весь род человеческий.