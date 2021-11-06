Депутаты вернуться к вопросу о регистре доноров костного мозга

00:32 Автор: Юлия Сапрыгина

Законопроект: № 1148614-7

В России предлагают создать федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, самих донорских органов и их реципиентов. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Как следует из документа, порядок ведения такого регистра, в том числе сроки представления в него сведений и правила доступа к ним, определит Правительство.

Также в документе указано, что пересадка органов и тканей человека, в том числе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, возможна лишь при наличии письменного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного живого донора и реципиента. Если реципиент несовершеннолетний или недееспособен, письменное согласие должен предоставить его родитель или законный представитель.

При этом не допускается изъятие органов и тканей у умерших, если медицинская организация поставлена в известность о том, что при жизни сам человек или его представители заявили о своём несогласии на изъятие.

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Кроме того, документ расширяет права живого донора, давшего добровольное согласие на изъятие своих органов или тканей, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации. В частности, такой донор получит право на медобследование, лечение и медицинскую реабилитацию в связи с прижизненным донорством в целях трансплантации. Также у донора будет право требовать от медицинской организации полной информации о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством.

Ещё одна норма законопроекта гарантирует оплату проезда живого донора к месту забора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в порядке, установленном Правительством.

Документ также уточняет, что органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи.

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