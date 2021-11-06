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Девушка показала людям уникальное кольцо, но на такое согласился бы не каждый это точно

Девушка показала людям уникальное кольцо, но на такое согласился бы не каждый это точно

Девушка из США решила заказать обручальное кольцо, которое отличалось бы от тех моделей, которые представлены в большинстве магазинов. Ранее у девушке умер папа, и ей очень хотелось, чтобы отец навсегда остался рядом с ней.

Алиса решила воспользоваться услугами частного ювелира. Она заказала камень, в состав которого будет входить прах ее папы. Ювелир опубликовала процесс изготовления украшения в Тик Ток. Ролик стал популярным, его посмотрели миллионы пользователей.

@treeofhopecreations

Her “Something Blue” #ashes #daddysgirl #memorialjewelry #wedding #loss #cremains #somethingblue #ashesring

♬ You Are The Reason — Birger Heimdal

Алиса с детства мечтала, что папа всегда будет рядом с ней. В более взрослом возрасте, она желала, чтобы отец повел ее к алтарю. «Ура, теперь самый родной мужчина этой девушки сможет быть рядом в этот долгожданный день.

«Это мое кольцо, я будут носить его ежедневно. Это поможет ощущать мне тепло отца», говорит заказчица столь необычного ювелирного изделия.

Многие зрители были тронуты поступком девушки, и многие рассказали свои истории.


«Я бы очень хотела сделать нечто похожее с прахом моей мамы. Однако уже поздно»


«У меня умер сын, жаль что я сразу не подумала о таком решении»


«Это самый трогательный поступок, с которыми я встречалась в жизни»

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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