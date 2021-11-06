Diablo 4 / Diablo IV

Diablo IV – онлайновая экшн-ролевая игра поджанра хэк-н-слэш / подземельная бродилка, четвертая часть серии Diablo. Официально игру анонсировали на BlizzCon 2019 в ноябре 2019 года. Дату релиза не сообщили, но, по некоторым оценкам, она состоится в 2021 году.

Геймплей

Анонсировано 3 класса: Волшебница, Варвар и Друид. Еще 2 класса раскроют позже. Друид способен превращаться в волка и медведя, может вызывать животных союзников и использовать природные феномены вроде торнадо. Волшебница применяет три школы элементальной магии, известные по ее версии из Diablo II: огонь, молния и мороз. Варвары сосредоточены на оружии. Деревья навыков дают возможности кастомизации.

Нельзя играть в оффлайне, необходима интернет-связь. Кроме того, в игре разделяемый, в духе MMO мир. Поэтому отсутствуют уровни сложности, хотя представлен Хардкорный режим. Подобно World of WarCraft, подземелья предназначены для сольной или групповой игры. Игрок может выбирать уровень сложности подземелий. Бои игроков с игроками возможны в игровом мире, для этого выделено несколько зон.

Население мира игроками меняется в зависимости от территории. В больших поселениях большие популяции, а для усиления чувства заброшенности есть более дикие зоны, где меняется количество игроков, показываемых остальным. Мир открытый, есть ездовые животные для перемещения. На ездовых животных можно надевать экипировку, меняющую их функциональность, также животные способны участвовать в боях. Местность трехмерная, интерактивная, с разрушаемыми элементами. Мир подстраивается под уровень игрока, но некоторые территории сделаны более сложными.

Территории вроде подземелий будут процедурно генерируемыми, как в прошлых играх Diablo.

В Diablo III для классов появились разные гендеры, а в Diablo IV стала возможна более обширная кастомизация внешности игрока, как то выбор портрета персонажа или цвета кожи персонажа. Внешность ездовых животных тоже можно кастомизировать.

Сюжет

Главным антагонистом является дочь Мефистофеля, Лилит. Она – королева женских демонов суккубов, создатель мира Святилища вместе с ангелом Инариусом. После событий прошлых игр силы демонов и ангелов были истощены, это позволило Лилит установить власть в Святилище.